Ракет небагато, їх для удару збирають по всіх складах Росії, – Жданов про масовані атаки
Таке накопичення ракет для масованих ракетних ударів, каже лише про те, що самих ракет залишилось не так і багато. І тому, їх звозять з усіх куточків Росії – їх збирають по всіх складах, де вони ще є.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що саме із цим пов'язано те, що росіяни накопичують певну кількість ракет, а потім завдають удар.
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Олег Жданов пояснює, що удар 23 листопада можна зарахувати саме до такої системи, бо 15-16 листопада окупанти випустили близько 100 ракет, вже 23 листопада – рівно за тиждень, вони змогли накопичити набагато менше.
Ракет вочевидь не вистачає, їх потрібно звозити з різних куточків Росії,
– каже експерт.
Жданов також зазначає, що така ракета, як Х-22 рідкопаливна і її не так просто транспортувати – її потрібно заправляти, це високотоксична операція і їх одразу потрібно вистрілити.
Олег Жданов прокоментував масовані ракетні удари по Україні: дивіться відео
Які ще ракети є на складах Росії
- балістичні ракети "Іскандер" вони витратили досить швидко, вже тривалий час спостерігається він їх не застосовує;
- "Точка У", хоча росіяни повідомляли, що вивели ці ракети із застосування, але їх також досить мало залишилось у росіян;
- ракети "Луна" – розвідка повідомляла, про спробу виготовлення Росією цієї зброї. Це ще древніша модель, ніж "Точка У";
- сучасних крилатих ракет в окупантів стає все менше. Це стосується і калібрів морського базування, і "Оніксів". Також у них обмежені можливості виготовляти ці ракети;
- ракети авіаційного базування "повітря – земля" переважно радянського виробництва у росіян є в більшій кількості;
- зенітно-ракетні комплекси С-300 Росією було вироблено дуже багато. Саме через це вони їх почали застосовувати не як зенітні ракети, а для ураження наземних об'єктів. Ці ракети не ефективні, але загрозу становлять дуже серйозну.