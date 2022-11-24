Ракет немного, их для удара собирают по всем составам России, – Жданов о массированных атаках

Такое накопление ракет для массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что самих ракет осталось не так много. И потому их свозят со всех уголков России – их собирают по всем складам, где они еще есть.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что именно с этим связано то, что россияне накапливают несколько ракет, а затем наносят удар.

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Олег Жданов объясняет, что удар 23 ноября можно отнести именно к такой системе, потому что 15-16 ноября оккупанты выпустили около 100 ракет, уже 23 ноября – ровно через неделю, они смогли накопить гораздо меньше.

Ракет явно не хватает, их нужно свозить из разных уголков России,

– говорит эксперт.

Жданов также отмечает, что такая ракета, как Х-22, жидкотопливная и ее не так просто транспортировать – ее нужно заправлять, это высокотоксичная операция и их сразу нужно выстрелить.

Олег Жданов прокомментировал массированные ракетные удары по Украине: смотрите видео

Какие еще ракеты есть на складах России