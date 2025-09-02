Україна покладає великі надії на далекобійну ракету "Фламінго", яка пройшла успішні випробування та має поступити у серійне виробництво. Проте у західних ЗМІ виникли питання щодо її відповідності заявленим можливостям.

Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" розповів в ефірі 24 Каналу про особливості "Фламінго". Також Україна, імовірно, 30 серпня завдала удару по військовому об'єкту росіян в окупованому Криму саме цією ракетою.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить до Москви і навіть до Ірану: чому її так назвали і чого чекати Росії

Як Україна буде застосовувати "Фламінго" для ударів по ворогу?

Видання The Economist пише, що "Фламінго" "виглядає надто ефектно, щоб бути правдою". В матеріалі зазначається, що ракета є громіздкою, також під час запуску вона різко набирає висоту і через це стає помітною для радарів Росії.

Нарожний наголосив, що ракета "Фламінго" на поточний момент виглядає доволі архаїчно – дизайн у неї, дійсно застарілий. Як зазначив її виробник Fire Point, натхненням для них послужив радянський розвідувальний безпілотник Ту-141 "Стриж" та німецька крилата ракета V-1 часів Другої світової війни. У "Фламінго" дуже схожий на неї дизайн.

Щодо громіздкості "Фламінго", то це виправдано. Україна має відносно велику кількість засобів, що можуть долати відстань до 1000 кілометрів. Вони б'ють вглиб Росії. Однак для того, щоб завдавати ударів по підприємствах російського ВПК, які розташовані на великій відстані – аж до Уралу, потрібна велика ракета. Вона має подолати великі відстані і ще завдати значної шкоди ворожому заводу,

– пояснив військовий експерт.

Також йдеться про те, що "Фламінго" може бути помітною на радарах. Проте, за його словами, будь-який фахівець скаже, що її крила, великий зовнішній двигун, розташований поза основного корпусу ракети, буде помітний на радарах, за його словами, приблизно як легкомоторний літак.

При цьому потрібно враховувати важливий момент. Більшість засобів ППО Росії розташовані у великих містах, таких як Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ тощо, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Спочатку ми ліквідуємо засоби ППО – прорубуємо "вікно" на потрібному напрямку. Потім виснажуємо те, що залишилось, за допомогою дронів і фальш-цілей, які виглядають як невеликі крилаті ракети та мають реактивний двигун. Партнери передали нам їх велику кількість. А вже після цього летять "Фламінго", які завдають ударів по об'єктах російського ППО,

– пояснив Павло Нарожний.

Тому попри імовірні мінуси "Фламінго", зауважив військовий експерт, зокрема, її архаїчність, ця ракета буде успішним проєктом через свою низьку вартість – менше, ніж 1 мільйон євро за одиницю, що дуже дешево за поточними цінами. А також за умови наявності великої кількості далекобійних дронів та фальш-цілей.

Яка інформація є щодо ракети "Фламінго"?