Похвалитися не вийшло: російський мілітарний паблік викрив брехню їхнього Міноборони щодо ATACMS

Великий російський мілітарний паблік викрив брехню їхнього Міноборони та звинуватив у фейках. Йдеться про відео, де нібито війська армії Росії "уразили пускові установки ATACMS" в Україні.

Що саме викрив мілітарний паблік щодо відео Міноборони Росії?

Аналітики InformNapalm зазначили, що російський мілітарний паблік "Военный Осведомитель", який має понад 620 тисяч читачів, фактично прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у брехні щодо "оперативного ураження" пускових установок ATACMS, які 18 листопада завдали удар по військових об'єктах у Воронежі.

Канал розпізнав, що в ролі "об'єктивного контролю" були змонтовані дані і зробив висновок, що їхнє Міноборони збрехало про ураження.

Опубліковане Міноборони РФ вранці відео "знищення пускових установок ракет ATACMS, запущених по Воронежу", ідентично кадрам удару ОТРК "Іскандер-М" по РСЗВ M270 населеному пункті Руднівка Сумської області, які були опубліковані військовим відомством 5 вересня 2024 року,

– писав канал.

Міноборони Росії вчергове зганьбилося фейком про ураження пускових установок ATACMS, і це помітили самі росіяни / Фото з телеграм-каналу InformNapalm

У ворожому мілітарному пабліку зазначили, що фактично трохи наближені та обрізані кадри удару більше ніж річної давності із Сумської області йдуть за фрагментом відео з розвідувального дрона, який знімає колону техніки в лісі у Харківській області.



Російський мілітарний паблік спіймав на брехні Міноборони їхньої країни / Фото з телеграм-каналу InformNapalm

В InformNapalm також висміяли ницість та відверту незграбність Міністерства оборони країни-агресорки.

"Хтось в штабі МО РФ сьогодні отримає "по шапці", або "на горіхи". Або ж навпаки – отримає нагороду "за уZкую смєкалочку"", – написали аналітики.

