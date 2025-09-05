США у серпні ухвалили продаж Україні 3 350 крилатих ракет ERAM. Перші із них надійдуть уже в жовтні.

Але, на жаль, наразі йдеться про мізерну кількість. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Aviationweek.

Що відомо про поставки ракет ERAM?

Видання пише, що поставки ERAM являють собою "нову парадигму швидкості придбання, розробки та масового виробництва зброї повітряного базування для Пентагону".

Тендер на розробку і виробництво цих ракет було оголошено лише у серпні 2024 року, а перші поставки очікуються уже у жовтні 2025 року.

Україна може купити до 3 350 ракет ERAM, але перша партія буде мізерною. Йдеться всього про 10 ракет.

Очікується, що ситуація покращиться у 2026, адже до кінця жовтня цього року має бути поставлена партія з 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції. Вони окремо виготовлятимуться компаніями CoAspire та Zone 5 Technologies.

Наразі на ці ракети претендують самі Штати, Україна та ще 2 іноземні військові клієнти.

Що відомо про ракети ERAM? Це відносно нова розробка, тому відомостей мало. Однак, уже відомо, що ракети ERAM – це гібрид крилатих ракет та авіабомб.



Дальність ураження цих ракет від 200 до 460 кілометрів, швидкість польоту – близько 760 кілометрів на годину, вага боєприпасу – 227 кілограмів, точність ураження – до 10 метрів.



Ракети ERAM можуть запускати із Су-27, МіГ-29, F-16, а також, ймовірно, з Mirage 2000.

Які можливості отримають ЗСУ з ERAM?