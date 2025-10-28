Є бойові застосування ракет "Фламінго" і "Рута", – Зеленський
- Президент Зеленський повідомив про поодинокі бойові застосування ракет "Рута" і "Фламінго", які планується наростити до кінця року.
- 90-95% далекобійних уражень здійснюється вітчизняною зброєю, а з європейської зброї регулярно використовуються Storm Shadow і SCALP.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про випадки бойового застосування ракет "Рута" і "Фламінго". Поки що це поодинокі пуски.
До кінця року Україна планує наростити їх застосування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Зеленського з журналістами.
Що Зеленський розповів про бойове застосування "Фламінго" і "Рути"?
Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", – сказав Зеленський під час розмови з журналістами.
За його словами, із європейської далекобійної зброї у більш-менш звичних обсягах застосовується лише Storm Shadow і SCALP.
За словами президента, 90 – 95% далекобійних уражень – це зброя вітчизняного виробництва.
Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
Президент Зеленський заявив, що Покровськ є головною ціллю росіян, і в місто проникли близько 200 окупантів, яких фіксують та знищують за допомогою дронів.
На інших фронтах, зокрема Новопавлівському та Сумському, українські сили успішно стримують ворога, зберігаючи стабільність без суттєвих змін.