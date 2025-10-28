Укр Рус
28 жовтня, 16:20
Є бойові застосування ракет "Фламінго" і "Рута", – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент Зеленський повідомив про поодинокі бойові застосування ракет "Рута" і "Фламінго", які планується наростити до кінця року.
  • 90-95% далекобійних уражень здійснюється вітчизняною зброєю, а з європейської зброї регулярно використовуються Storm Shadow і SCALP.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про випадки бойового застосування ракет "Рута" і "Фламінго". Поки що це поодинокі пуски.

До кінця року Україна планує наростити їх застосування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Зеленського з журналістами.

Що Зеленський розповів про бойове застосування "Фламінго" і "Рути"?

Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", – сказав Зеленський під час розмови з журналістами.

За його словами, із європейської далекобійної зброї у більш-менш звичних обсягах застосовується лише Storm Shadow і SCALP.

За словами президента, 90 – 95% далекобійних уражень – це зброя вітчизняного виробництва.

