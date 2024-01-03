Хочуть переконатися: чому Німеччина відтягує з передачею ракет Taurus

У німецькому уряді заявили, що поки що вони не поставляють українській державі далекобійні ракети Taurus. Однак там уважно стежать за розвитком ситуації. Та, ймовірно, німці спостерігатимуть за планом України та завданнями, які вона собі ставить.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що також мовиться про застосування тієї чи іншої зброї. А ще – до яких наслідків щодо звільнення території це призведе. Зазначимо, що голова комітету Бундестагу з питань оборони закликала передати Taurus після масованого удару Росії 2 січня.

До теми Німеччина має зрозуміти одне: чи зміниться підтримка Берліну у 2024 році

"І, якщо вони побачать для себе унікальну 100% можливість, що їхня зброя буде використана з максимальною ефективністю, максимальним результатом, я думаю, що тоді буде ухвалене політичне рішення. І ми ці ракети отримаємо", – припустив Рейтерович.

Страхи Німеччини

Політолог додав, що мовиться про певну конспірологію. Мовляв, деякі країни побоюються надавати зброю через те, що вони нібито не впевнені у тому, що вона продемонструє високу ефективність. А це потім вдарить по їхньому іміджу як виробників зброї та матиме певні економічні наслідки – озброєння купуватимуть у їхніх конкурентів.

Британці, як зауважив Рейтерович, переконанні, що їхня зброя хороша. Окрім того, Велика Британія впевнена в умілості ЗСУ. Така упевненість у певних видах зброї є й у французів. Він припускає, що, ймовірно, німецький уряд має додаткові занепокоєння, що їхня зброя прилетить по території Росії.

У них оцей екзистенційний страх певний ще залишається, що не можна, щоби це прилетіло на територію Росії. Адже росіяни ж відразу почнуть кричати про німецьких нацистів, німецьких фашистів, згадувати Гітлера тощо,

– сказав політолог.

А багато німецьких політиків, переконаний він, бояться таких звинувачень, тож намагаються максимально перестрахуватися.

Позиція Німеччини щодо війни в Україні