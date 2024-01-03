Хотят убедиться: почему Германия оттягивает с передачей ракет Taurus

В немецком правительстве заявили, что пока они не поставляют украинскому государству дальнобойные ракеты Taurus. Однако там внимательно следят за развитием ситуации. Но, вероятно, немцы будут наблюдать за планом Украины и задачами, которые она себе ставит.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что также говорится о применении того или иного оружия. А еще – к каким последствиям насчёт освобождения территории это приведет. Отметим, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны призвала передать Taurus после массированного удара России 2 января.

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"И, если они увидят для себя уникальную 100% возможность, что их оружие будет использовано с максимальной эффективностью, максимальным результатом, я думаю, что тогда будет принято политическое решение. И мы эти ракеты получим", – предположил Рейтерович.

Страхи Германии

Политолог добавил, что говорится об определенной конспирологии. Мол, некоторые страны опасаются предоставлять оружие из-за того, что они якобы не уверены в том, что оно продемонстрирует высокую эффективность. А это потом ударит по их имиджу как производителей оружия и будет иметь определенные экономические последствия – вооружение будут покупать у их конкурентов.

Британцы, как отметил Рейтерович, убеждены, что их оружие хорошее. Кроме того, Великобритания уверена в умелости ВСУ. Такая уверенность в определенных видах оружия есть и у французов. Он предполагает, что, вероятно, немецкое правительство имеет дополнительные беспокойства, что их оружие прилетит по территории России.

У них этот экзистенциальный страх определенный еще остается, что нельзя, чтобы это прилетело на территорию России. Потому что россияне сразу начнут кричать о немецких нацистах, немецких фашистах, вспоминать Гитлера и т.д.,

– сказал политолог.

А многие немецкие политики, убежден он, боятся таких обвинений, поэтому стараются максимально перестраховаться.

Позиция Германии в отношении войны в Украине