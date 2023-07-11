Україна не отримає далекобійних ракет Taurus від Німеччини: Пісторіус пояснив рішення ФРН

Україна продовжує отримувати військову допомогу від партнерів. Зокрема, далекобійні ракети. Правда, Німеччина останні надавати не збирається.

На цьому наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, що уряд ФРН не планує змінювати свою позицію. Відтак, Україні не варто очікувати від неї далекобійних ракет Taurus.

Тим часом У Кремлі істерика через далекобійні ракети від Франції та касетні боєприпаси від США

Рішення партнерів не впливають на Німеччину

Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети – 24 Канал), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію,

– підкреслив Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Водночас міністр оборони Німеччини зауважив, що його країну не мали б критикувати через це рішення. За його словами, ФРН – другий за значущістю союзник нашої держави.

"Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима", – наголосив міністр.

Тим часом під час саміту НАТО Еммануель Макрон оголосив, що Україна отримає далекобійні ракети SCALP. А це означає, що ворогові на окупованих територіях стане ще страшніше.

Що відомо про передачу Україні ракет SCALP

Як ми вже зазначили, про передачу цих ракет Макрон заявив під час саміту, який 11 липня стартував у Вільнюсі. За словами глави держави, нам SCALP допоможуть бити по глибокому тилу ворога, що сприятиме контрнаступу.

Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети,

– заявив Еммануель Макрон.

Відразу ж обмовимося, що SCALP – це не якесь там ноу-хау. Це французька версія британських ракет Storm Shadow, які відмінно зарекомендували себе у війні проти Росії. А це означає, що з їхнім використанням та впровадженням проблем не буде жодних.

Зауважимо, що SCALP – далекобійні авіаційні ракети класу "Повітря – Земля". Вони здатні долати понад 250 кілометрів, а бойова частина їх важить близько 450 кілограмів. Цікаво, що ця ракета здатна обходити потужні системи ППО. А над її розробкою працювали спільно Франція та Велика Британія.