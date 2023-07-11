Украина не получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии: Писториус объяснил решение ФРГ

Украина продолжает получать военную помощь от партнеров. В частности, дальнобойные ракеты. Правда, Германия последние предоставлять не собирается.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что правительство ФРГ не намерено менять свою позицию. Следовательно, Украине не стоит ожидать от нее дальнобойных ракет Taurus.

Тем временем В Кремле истерика из-за дальнобойных ракет от Франции и кассетных боеприпасов от США

Решения партнеров не влияют на Германию

Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты – 24 Канал), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию,

– подчеркнул Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время министр обороны Германии отметил, что его страну не должны критиковать из-за этого решения. По его словам, ФРГ – второй по значимости союзник нашего государства.

"Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима", – подчеркнул министр.

Тем временем во время саммита НАТО Эммануэль Макрон объявил, что Украина получит дальнобойные ракеты SCALP. А это значит, что врагу на оккупированных территориях станет еще страшнее.

Что известно о передаче Украине ракет SCALP

Как уже отмечалось, о передаче этих ракет Макрон заявил во время саммита, который 11 июля стартовал в Вильнюсе. По словам главы государства, нам SCALP помогут бить по глубокому тылу врага, что будет способствовать контрнаступлению.

Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты,

– заявил Эммануэль Макрон.

Сразу же оговоримся, что SCALP – это не какое-нибудь ноу-хау. Это французская версия британских ракет Storm Shadow, отлично зарекомендовавших себя в войне против России. А это значит, что с их использованием и внедрением проблем не будет никаких.

Заметим, что SCALP – дальнобойные авиационные ракеты класса "Воздух – Земля". Они способны преодолевать более 250 километров, а их боевая часть весит около 450 килограммов. Интересно, что эта ракета способна обходить мощные системы ПВО. А над ее разработкой работали совместно Франция и Великобритания.