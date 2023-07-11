Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что правительство ФРГ не намерено менять свою позицию. Следовательно, Украине не стоит ожидать от нее дальнобойных ракет Taurus.

Тем временем В Кремле истерика из-за дальнобойных ракет от Франции и кассетных боеприпасов от США

Решения партнеров не влияют на Германию

Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты – 24 Канал), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию,

– подчеркнул Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время министр обороны Германии отметил, что его страну не должны критиковать из-за этого решения. По его словам, ФРГ – второй по значимости союзник нашего государства.

"Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима", – подчеркнул министр.

Тем временем во время саммита НАТО Эммануэль Макрон объявил, что Украина получит дальнобойные ракеты SCALP. А это значит, что врагу на оккупированных территориях станет еще страшнее.

Что известно о передаче Украине ракет SCALP

Как уже отмечалось, о передаче этих ракет Макрон заявил во время саммита, который 11 июля стартовал в Вильнюсе. По словам главы государства, нам SCALP помогут бить по глубокому тылу врага, что будет способствовать контрнаступлению.

Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты,

– заявил Эммануэль Макрон.

Сразу же оговоримся, что SCALP – это не какое-нибудь ноу-хау. Это французская версия британских ракет Storm Shadow, отлично зарекомендовавших себя в войне против России. А это значит, что с их использованием и внедрением проблем не будет никаких.

Заметим, что SCALP – дальнобойные авиационные ракеты класса "Воздух – Земля". Они способны преодолевать более 250 километров, а их боевая часть весит около 450 килограммов. Интересно, что эта ракета способна обходить мощные системы ПВО. А над ее разработкой работали совместно Франция и Великобритания.