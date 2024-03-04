Шольц озвучив нову відмовку: що означає заява німецького канцлера щодо Taurus

Канцлер Олаф Шольц назвав ще одну причину, чому Україні нібито не можна передавати далекобійні ракети Taurus. За його словами, для того, щоб наводити їх на цілі, потрібна присутність німецьких військових на території нашої країни, а це недопустимо.

Цілком можливо, що Німеччина має закриті дані для управління цими ракетами. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що мовиться про ключі управління, допуск до інформації з супутників, програмування та багато іншого.

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Чому Шольц не хоче передати Taurus

Запуск цієї далекобійної ракети – складний механізм і досить тривалий процес. Цілком ймовірно, що Німеччина справді має заборону на передачу таких технологій, а сама ракета призначена тільки для використання німецькими Збройними силами. Тож можуть існувати певні механізми захисту інформації від зовнішнього впливу, або дозволи на використання тільки для Бундесверу – армії Німеччини.

Якщо говорити військовою мовою, то Шольц сказав, що не хоче передавати управління від ракет чужим людям. У такому випадку мають бути присутні військовослужбовці Бундесверу, а це вже досить серйозний крок,

– зауважив Світан.

Треба розуміти, що німецька армія не настільки самодостатня в оборонному сенсі, як французька чи британська. Німці випускають лише певний спектр озброєння, тоді як Франція і Велика Британія випускає все – від підводних човнів до ядерної зброї. Наприклад, Німеччина цього не має. На території країни розміщена тільки ядерна зброя США.

У цьому сенсі німці не самодостатні. Вони залежать від натівської "ядерної парасольки". Її всім іншим країнам Європи здебільшого надають три носії ядерної зброї – Сполучені Штати, Франція і Велика Британія,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

У чому відмінність Taurus від Storm Shadow і SCALP-EG

Taurus не можна називати аналогом британських чи французьких ракет. Німецькі мають більшу дальність і є значно потужнішими. Крім цього, Storm Shadow/SCALP-EG є в експортному варіанті, їх продають іншим країнам і це передбачалося з самого початку. Наприклад, варіант, який отримала Україна, має обмежену дальність – 250 кілометрів.

Ключі до управління цими ракетами можуть бути у вільному доступі, тобто це дозволено законодавством і закладено в саму ракету. Тому для Storm Shadow/SCALP може і не бути потрібно французьких чи британських військовослужбовців,

– припустив Світан.

Це логічно, адже країни не можуть відправляти своїх бійців з кожною ракетою, яку продають на ринку. Тож можна припустити, що вони були з самого початку адаптовані для роботи на чужих установках, тоді як Taurus – ні.

Що відомо про передачу Taurus Україні