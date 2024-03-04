Шольц озвучил новую отговорку: что означает заявление немецкого канцлера по Taurus

Канцлер Олаф Шольц назвал еще одну причину, почему Украине якобы нельзя передавать дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, для того, чтобы наводить их на цели, требуется присутствие немецких военных на территории нашей страны, а это недопустимо.

Вполне возможно, что Германия имеет закрытые данные для управления этими ракетами. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что говорится о ключах управления, допуске к информации со спутников, программированию и многом другом.

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Почему Шольц не хочет передать Taurus

Запуск этой дальнобойной ракеты – сложный механизм и достаточно длительный процесс. Вполне вероятно, что Германия действительно имеет запрет на передачу таких технологий, а сама ракета предназначена только для использования немецкими Вооруженными силами. Поэтому могут существовать определенные механизмы защиты информации от внешнего воздействия, или разрешения на использование только для Бундесвера – армии Германии.

Если говорить военным языком, то Шольц сказал, что не хочет передавать управление от ракет чужим людям. В таком случае должны присутствовать военнослужащие Бундесвера, а это уже достаточно серьезный шаг,

– отметил Свитан.

Надо понимать, что немецкая армия не настолько самодостаточна в оборонном смысле, как французская или британская. Немцы выпускают только определенный спектр вооружения, тогда как Франция и Великобритания выпускает все – от подводных лодок до ядерного оружия. Например, Германия этого не имеет. На территории страны размещено только ядерное оружие США.

В этом смысле немцы не самодостаточны. Они зависят от натовского "ядерного зонтика". Его всем другим странам Европы в основном предоставляют три носителя ядерного оружия – Соединенные Штаты, Франция и Великобритания,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

В чем отличие Taurus от Storm Shadow и SCALP-EG

Taurus нельзя называть аналогом британских или французских ракет. Немецкие имеют большую дальность и значительно мощнее. Кроме этого, Storm Shadow/SCALP-EG есть в экспортном варианте, их продают другим странам и это предполагалось с самого начала. Например, вариант, который получила Украина, имеет ограниченную дальность – 250 километров.

Ключи к управлению этими ракетами могут быть в свободном доступе, то есть это разрешено законодательством и заложено в саму ракету. Поэтому для Storm Shadow/SCALP может и не потребоваться французских или британских военнослужащих,

– предположил Свитан.

Это логично, ведь страны не могут отправлять своих бойцов с каждой ракетой, которую продают на рынке. Поэтому можно предположить, что они были изначально адаптированы для работы на чужих установках, тогда как Taurus – нет.

Что известно о передаче Taurus Украине