У Кремлі відреагували на можливе постачання Україні ракет Tomahawk великої дальності. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це питання викликає "особливе занепокоєння".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

Як у Росії коментують Tomahawk для України?

Дмитро Пєсков зазначив, що зараз справді звучить багато заяв щодо Tomahawk.

З ними ще треба розбиратися, ми всі їх ретельно фіксуємо. Тема Tomahawk викликає у нас крайнє занепокоєння, і про це вже говорив президент,

– заявив речник Кремля.

Він також підкреслив, що ця зброя особлива: вона може бути як у без'ядерному, так і в ядерному виконанні, її дальність серйозна.

Водночас Пєсков стверджує, що ракети Tomahawk нібито не здатні суттєво змінити ситуацію на фронті.

Прессекретар Путіна також згадав про так звану "брудну бомбу" – він вважає, що у Києва нібито є можливості для її створення.

І ось уявіть собі: ракета з великим радіусом дії злітає і летить, і ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати Росії? Ось як? Експерти військові за океаном повинні це розуміти,

– підсумував росіянин.

Довідка. Tomahawk – це крилата ракета для ураження наземних і деяких морських цілей з високою точністю, яку запускають із надводних кораблів та підводних човнів. Залежно від модифікації її дальність орієнтовно становить близько 1000 – 1600 кілометрів.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?