Призначені для військово-морського флоту: аналітик відповів, чим Україна може запускати Tomahawk
- Україна може отримати від США ракети Tomahawk, але вони зазвичай запускаються з кораблів, яких у нас немає.
- США можуть передати Україні старі сухопутні пускові установки, які можуть використовуватися для запуску Tomahawk.
У медіа зараз триває багато розмов, про надання Україні Сполученими Штатами Америки ракет Tomahawk та чим наша держава буде їх запускати. Це рішення може відіграти важливу роль, однак, ймовірно, не у такому контексті, як усі очікують.
Таку думку 24 Каналу висловив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, зазначивши, що у 2022 році американці передавали Україні схожі види озброєння. Наша держава використовувала їх проти окупантів разом із ракетами власного виробництва "Нептун".
До теми Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Чим Україна може запускати Tomahawk?
Андрій Клименко підкреслив, що як і ракети, які Україна вже отримувала від США, так і Tomahawk майже не мають сухопутних пускових установок, адже їх встановлюють на американських кораблях військово-морського флоту.
Однак українські військові моряки берегової оборони мають досвід використання американської техніки, бо їм вже вдавалось знищувати ворожі судна.
Що ж стосується передання Tomahawk, то це більш символічна історія. Якщо це відбудеться, то не означатиме зміну ситуації на фронті, а демонструватиме те, що США кардинально змінили своє ставлення до Росії,
– припустив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.
Попри те, що Україна немає кораблів, з яких можна запускати Tomahawk, але у США, за його словами, багато років тому були створені сухопутні пускові установки попередніх поколінь, які американці можуть передати нашій державі.
Що відомо про надання Україні ракет Tomahawk?
Дональд Трамп заявив, що дійсно може передати Україні ракети Tomahawk. Він вже майже прийняв рішення щодо цього, але йому треба знати точно, як наша держава використовуватиме цю зброю проти Росії.
У Вашингтоні хвилюються, чи зможуть контролювати, яким чином Київ застосовуватиме Tomahawk проти Росії. В Україні ж вважають, що ракети зможуть стримати ворожу агресію та змусити Володимира Путіна до миру.
У західних медіа вважають, якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk, то, навіть без їхніх запусків, це може вплинути на Росію. Мовиться про тиск на кремлівського диктатора.