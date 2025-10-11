У медіа зараз триває багато розмов, про надання Україні Сполученими Штатами Америки ракет Tomahawk та чим наша держава буде їх запускати. Це рішення може відіграти важливу роль, однак, ймовірно, не у такому контексті, як усі очікують.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, зазначивши, що у 2022 році американці передавали Україні схожі види озброєння. Наша держава використовувала їх проти окупантів разом із ракетами власного виробництва "Нептун".

До теми Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Чим Україна може запускати Tomahawk?

Андрій Клименко підкреслив, що як і ракети, які Україна вже отримувала від США, так і Tomahawk майже не мають сухопутних пускових установок, адже їх встановлюють на американських кораблях військово-морського флоту.

Однак українські військові моряки берегової оборони мають досвід використання американської техніки, бо їм вже вдавалось знищувати ворожі судна.

Що ж стосується передання Tomahawk, то це більш символічна історія. Якщо це відбудеться, то не означатиме зміну ситуації на фронті, а демонструватиме те, що США кардинально змінили своє ставлення до Росії,

– припустив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

Попри те, що Україна немає кораблів, з яких можна запускати Tomahawk, але у США, за його словами, багато років тому були створені сухопутні пускові установки попередніх поколінь, які американці можуть передати нашій державі.

Що відомо про надання Україні ракет Tomahawk?