Вже кілька тижнів обговорюється питання надання Україні ракет Tomahawk. Під час телефонного спілкування Володимира Зеленського та Дональда Трампа 11 жовтня також порушилось це питання, адже ця зброя здатна вплинути на хід війни в Україні.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, пояснивши, яку роль ракети Tomahawk можуть зіграти у протистоянні Києва та Москви. Він також звернув увагу на реакцію Кремля щодо Tomahawk, яка показовою.

Які переваги крилатих ракет Tomahawk?

"Вважаю, що ракети Tomahawk стануть поворотним моментом у війні. Той факт, що навіть Володимир Путін заявив, що ця зброя, дійсно, буде дуже серйозною проблемою для Росії, цілком підтверджує те, наскільки налякані росіяни", – наголосив полковник у відставці.

Зверніть увагу! Володимир Путін раніше заявляв, якщо американські ракети Tomahawk з'являться на озброєнні в України, то вони не вплинуть на ситуацію на фронті, проте зіпсують відносини Росії та США. Також він сказав, що відповіддю росіян на цю зброю буде "посилення системи ППО". Крім того, він похвалився новою зброєю, випробування якої нібито" успішно проходять".

Ця зброя існує вже давно, але вона не застаріла, вона, за його словами, постійно оновлюється. Оскільки дальність польоту Tomahawk досягає 2 тисячі кілометрів, то росіянам буде дуже важко збити або перехопити ці ракети.

Це розширює можливості українських сил для проведення атак вглиб Росії. Україна вже ефективно б'є по території Росії на відстані у кілька сотень кілометрів за допомогою зброї, яку вона має. Це – Storm Shadow, ATACMS, HIMARS. Це практично поставило на коліна нафтопереробну галузь, виробництво бензину та розподільчі мережі у Росії,

– підкреслив він.

А з появою крилатих ракет Tomahawk, це все має велике значення, адже вони несуть важку бойову частину.

Думаю, Дональд Трамп запитав Володимира Зеленського приблизно місяць тому, чи буде він атакувати Кремль. Якщо президент вирішить це зробити, тоді крилата ракета була б ідеальною зброєю для цього,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

Полковник армії Великої Британії у відставці звернув увагу на те, що під час обговорення таких питань намагаються уникати фраз щодо зброї, що змінює правила гри. Проте ракети Tomahawk показали себе дуже ефективними на Близькому Сході та загалом по усьому світу.

Він додав, що ця зброя здатна змінити ситуацію у російсько-українській війні та, імовірно, зрештою змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

