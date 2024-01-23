Ракетна атака по Україні має 3 особливості: аналіз військового експерта

У ніч проти 23 січня Росія атакувала Україну "Шахедами", а вже під ранок масовано випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників. Окупанти підняли у повітря Ту-22М3 та Ту-95М3.

Вибухи пролунали у Павлограді Дніпропетровської області, Києві та Харкові, є загиблі та руйнування. Військовий експерт Владислав Селезньов проаналізував 24 Каналу чергову атаку ворога, назвавши 3 її особливості.

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Нинішня ракетна атака підтвердила кілька дуже важливих тез.

Ворог намагався спрямувати ракети на об'єкти військового оборонно-промислового комплексу та інфраструктури. Відомо, що Павлоград – це величезний залізничний вузол. Імовірно, могли постраждати інші військові об'єкти, проте навряд такі відомості з'являться у відкритих джерелах. Росіяни продовжують тактику комбінованих ракетних атак – було запущено балістичні, крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Противник хоче ввести в оману українських операторів систем ППО. Військові очікували ворожі ракети з Півночі або Сходу, але ті зробили крюк – рушили через територію Вінницької та Житомирської областей, потім повернули праворуч та із Заходу заходили на об'єкти в Києві.

Є втрати майна, є кілька руйнувань, є загиблі та травмовані – це жахлива історія, тому що цивільні мешканці нашої країни жодним чином не погрожували Владіміру Путіну та його режиму. Втрати вкотре підсвічують дуже важливу проблему: не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сповіщення, одразу спускайтеся в укриття, у цьому безпековому просторі є шанс зберегти життя,

– наголосив військовий експерт.

Мета Путіна – знищити Україну та українців

Селезньов підкреслив, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити всю територію – це очевидний висновок. А отже військово-політичному керівництву на всіх міжнародних майданчиках, зокрема на прийдешній зустрічі у форматі "Рамштайн", потрібно наголошувати, що комплекси ППО залишаються важливою складовою військово-технічної допомоги.

"Харків – місто-фортеця та місто-герой, яке постійно потерпає від ворожих ракетних обстрілів. Зазвичай ворог залучає ракети С-300, від яких вкрай важко захиститися. Бачимо, які жахливі наслідки й самих руйнувань. Відтак вкотре приходимо до висновку: немає варіантів щодо домовленостей з Путіним. Він марить, щоб знищити Україну як державу, а українців як складову спільноту народів світу. Єдиний шлях до нашої перемоги – знищення бойового потенціалу путінської армії, які зі зброєю в руках вдерлися на нашу територію", – зазначив Владислав Селезньов.

Наслідки ракетної атаки по Україні 23 січня: що відомо

У Києві внаслідок ракетного удару виникли кілька пожеж у трьох районах. Одна людина загинула, вісім людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А 13-річному хлопчику надали допомогу на місці. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

На Київщині рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Внаслідок атаки по Павлограду у Дніпропетровській області одна людина загинула, одна – травмована.

У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, четверо людей загинули, ще близько 42 постраждалих.

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