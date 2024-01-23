Массированная ракетная атака по Украине подтвердила 3 важных тезиса: анализ военного эксперта

В ночь на 23 января Россия атаковала Украину "Шахедами", а уже под утро массированно выпустила ракеты из стратегических бомбардировщиков. Оккупанты подняли в воздух Ту-22М3 и Ту-95М3.

Взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области, Киеве и Харькове, есть погибшие и разрушения. Военный эксперт Владислав Селезнев проанализировал 24 Каналу очередную атаку врага, назвав 3 ее особенности.

Не упустите Враг массированно атаковал Украину 23 января: все, что известно о погибших и пострадавших

Нынешняя ракетная атака подтвердила несколько очень важных тезисов.

Враг пытался направить ракеты на объекты военного оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуры. Известно, что Павлоград – это огромный железнодорожный узел. По всей вероятности, могли пострадать другие военные объекты, однако вряд ли такие сведения появятся в открытых источниках. Россияне продолжают тактику комбинированных ракетных атак – были запущены баллистические, крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Противник хочет ввести в заблуждение украинских операторов систем ПВО. Военные ожидали вражеские ракеты с Севера или Востока, но те сделали крюк – двинулись через территорию Винницкой и Житомирской областей, затем повернули направо и с Запада заходили на объекты в Киеве.

Есть потери имущества, есть несколько разрушений, есть погибшие и травмированые – это ужасная история, потому что гражданские жители нашей страны никоим образом не угрожали Владимиру Путину и его режиму. Потери еще раз подсвечивают очень важную проблему: не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Услышав оповещение, сразу спускайтесь в укрытие, в этом пространстве безопасности есть шанс сохранить жизнь,

– подчеркнул военный эксперт.

Цель Путина – уничтожить Украину и украинцев

Селезнев подчеркнул, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить всю территорию – это очевидный вывод. А значит, военно-политическому руководству на всех международных площадках, в частности на предстоящей встрече в формате "Рамштайн", нужно подчеркивать, что комплексы ПВО остаются важной составляющей военно-технической помощи.

"Нужно отметить. Харьков – город-крепость и город-герой, постоянно страдающий от вражеских ракетных обстрелов. Обычно враг привлекает ракеты С-300, от которых крайне трудно защититься. Видим, какие ужасные последствия и самих разрушений. В очередной раз приходим к выводу: нет вариантов о договоренностях с Путиным. Он мечтает, чтобы уничтожить Украину как государство, а украинцев как составное сообщество народов мира. Единственный путь к нашей победе – уничтожение боевого потенциала путинской армии, которые с оружием в руках ворвались на нашу территорию", – сказал Владислав Селезнев.

Последствия ракетной атаки по Украине 23 января: что известно

В Киеве в результате ракетного удара возникли несколько пожаров в трех районах. Один человек погиб, восемь человек были госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А 13-летнему мальчику была оказана помощь на месте. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

В Киевской области спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

В результате атаки по Павлограду в Днепропетровской области один человек погиб, один – травмирован.

В Харькове россияне попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще около 42 пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией станут актуальны тогда, когда Москва начнет воспринимать итоговый документ относительно украинской Формулы мира.