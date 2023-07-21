П'ята атака за чотири дні, – Братчук пояснив причину ракетних ударів росіян по Одесі
Протягом останніх кількох днів ворог активізував атаки на Одесу та область. Це може бути пов'язано з виходом Росії із зернової угоди.
Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, 21 липня відбулася п'ята атака за чотири дні.
До теми Нічна ракетна атака Одещини: Гуменюк розповіла, що згоріло на пошкодженому підприємстві
"Ворог продовжує атакувати все, що пов'язане із "зерновими питаннями". Це були наші порти, зерносховище", – розповів Братчук.
Чому росіяни активізували обстріли Одещини: дивіться відео
Натепер у морі стоять сім ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій із сімома "Калібрами" на борту. Це можливий новий залп.
Росіяни давно планували загострення
"Ворог завчасно готувався і дуже давно не використовував "Онікси" та Х-22. Ці ракети дуже складно піймати та знищити – немає наразі такої можливості на Півдні нашої держави", – зазначив Братчук.
Російська пропаганда пояснює останні атаки на Одещину як відповідь на черговий удар по Кримському мосту. Однак ці наративи спрямовані на внутрішнього споживача.
Насправді ворог вдався до вогневого шантажу, бо не зміг поставити ультиматуму щодо зернової угоди. Владімір Путін зрозумів, що не є лідером у Чорному морі.
Росія припинила зернову угоду: останні новини
- Країна-агресорка 18 липня відмовилась продовжувати зернову угоду і відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря.
- Згодом росіяни заявили, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- У відповідь Україна заявила, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря в напрямку російських та окупованих портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Західні політики засуджують рішення Росії про вихід із зернової угоди, адже це ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш навіть написав листа кремлівському диктатору, у якому закликав його зберегти угоду.