Пятая атака за четыре дня, – Братчук объяснил причину ракетных ударов россиян по Одессе
За последние несколько дней враг активизировал атаки на Одессу и область. Это может быть связано с выходом России из зерновой сделки.
Такое мнение 24 Каналу выразил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, 21 июля произошла пятая атака за четыре дня.
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"Враг продолжает атаковать все, что связано с "зерновыми вопросами". Это были наши порты, зернохранилище", – рассказал Братчук.
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В настоящее время в море стоят семь вражеских кораблей, среди которых один ракетоноситель с семью "Калибрами" на борту. Это возможный новый залп.
Россияне давно планировали обострение
"Враг заранее готовился и очень давно не использовал "Ониксы" и Х-22. Эти ракеты очень сложно поймать и уничтожить – нет такой возможности на Юге нашего государства", – отметил Братчук.
Российская пропаганда объясняет последние атаки на Одесчину как ответ на очередной удар по Крымскому мосту. Однако эти нарративы направлены на внутреннего потребителя.
На самом деле враг прибег к огневому шантажу, потому что не смог поставить ультиматум насчет зерновой сделки. Владимир Путин понял, что не является лидером в Черном море.
Россия прекратила зерновую сделку: последние новости
- Страна-агрессор 18 июля отказалась продлевать зерновую сделку и восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
- Впоследствии россияне заявили, что все суда, которые будут следовать в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- В ответ Украина заявила, что все суда, которые будут следовать в акватории Черного моря в направлении российских и оккупированных портов, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- Западные политики осуждают решение России о выходе из зерновой сделки, ведь это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже написал письмо кремлевскому диктатору, в котором призвал его сохранить соглашение.