Уже готові до застосування 16 "Калібрів": в ОК "Південь" оцінили ракетну загрозу

Російські окупанти готові застосувати 16 "Калібрів". Генштаб ЗСУ оцінює рівень ракетної небезпеки як дуже високий.

Про це 24 Каналу заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, те, що ворог не може наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує його у ракетній агресії.

Читайте також Такого не було понад місяць, – Гуменюк про загрозу обстрілів з Чорного моря

Рівень ракетної небезпеки – дуже високий

Наталія Гуменюк зазначила, що востаннє у бойовій роботі "Калібри" спостерігали під час масованої ракетної атаки 2 січня. Було випущено три ракети, усі були знищені нашими силами протиповітряної оборони.

Сьогодні корабельне угруповання росіяни розгорнули у кількості 14 одиниць: у Чорному морі – 13, в Азовському – одна. В Азовському морі перебуває патрульний корабель, який виконує прикордонні функції і веде спостереження за функціонуванням протоки.

У Чорному морі чотири великі десантні кораблі, три мінні тральщики перебувають неподалік порту "Новоросійськ". Там неподалік, але в розосередженості, на суттєвій відстані один від одного, є два ракетоносії: фрегат і малий ракетний корабель.

Загальне спорядження – 16 "Калібрів". Вони готові їх застосовувати і з тієї відстані. Те, що вони не можуть наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує їх у ракетній агресії. Рівень ракетної небезпеки Генштаб оцінює як дуже високий, бо кораблі є носіями крилатих ракет і готові до їх застосування вже. Вони на бойовому чергуванні,

– розповіла вона.

Ракетна загроза: головне