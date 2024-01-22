Уже готові до застосування 16 "Калібрів": в ОК "Південь" оцінили ракетну загрозу
Російські окупанти готові застосувати 16 "Калібрів". Генштаб ЗСУ оцінює рівень ракетної небезпеки як дуже високий.
Про це 24 Каналу заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, те, що ворог не може наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує його у ракетній агресії.
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Рівень ракетної небезпеки – дуже високий
Наталія Гуменюк зазначила, що востаннє у бойовій роботі "Калібри" спостерігали під час масованої ракетної атаки 2 січня. Було випущено три ракети, усі були знищені нашими силами протиповітряної оборони.
Сьогодні корабельне угруповання росіяни розгорнули у кількості 14 одиниць: у Чорному морі – 13, в Азовському – одна. В Азовському морі перебуває патрульний корабель, який виконує прикордонні функції і веде спостереження за функціонуванням протоки.
У Чорному морі чотири великі десантні кораблі, три мінні тральщики перебувають неподалік порту "Новоросійськ". Там неподалік, але в розосередженості, на суттєвій відстані один від одного, є два ракетоносії: фрегат і малий ракетний корабель.
Загальне спорядження – 16 "Калібрів". Вони готові їх застосовувати і з тієї відстані. Те, що вони не можуть наближатися до контрольованого Україною берега, не стримує їх у ракетній агресії. Рівень ракетної небезпеки Генштаб оцінює як дуже високий, бо кораблі є носіями крилатих ракет і готові до їх застосування вже. Вони на бойовому чергуванні,
– розповіла вона.
Ракетна загроза: головне
- Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі. Росія збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі до двох. Як пояснила речниця ОК "Південь", мовиться про фрегат "Адмірал Макаров" та корабель проєкту "Буян-М". Разом ці два судна можуть нести до 16 ракет типу "Калібр". За її словами, ворог може завдати ударів з використанням і ракет морського базування.
- Речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано заявив, що окупанти можуть посилити атаки по Україні перед президентськими виборами у Росії, які відбудуться 17 березня. В Брюсселі вважають, що дії Владіміра Путіна демонструють його рішучість продовжувати незаконну агресію проти України, зокрема, напередодні виборів.
- Зауважимо, що Росія атакувала Україну рідкісною протикорабельною ракетою П-35. У мережу виклали фото уламків збитої ракети П-35 (3М44 "Прогрес"), якою ворог міг вдарити або з берегового комплексу "Редут", або з підземного – "Объект-100". Ракета у довжину сягає 10 метрів. Її стартова вага – 4 тонни. Розробляли П-35 у 50-х роках минулого століття, а взяли на озброєння у 1962 році.