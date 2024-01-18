Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Саме з Чорного моря може існувати загроза обстрілу ракетами типу "Калібр", інформує 24 Канал.
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Гуменюк розповіла про активність росіян у Чорному морі
Полковник наголосила, що ракетоносіїв ворога у Чорному морі стало вдвічі більше за довготривалий час. За її словами, понад місяць, українські військові не спостерігали такої присутності кораблів носіїв ракет.
Два ракетоносії надводні, це фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель. 16 ракет типу "Калібр" готові до застосування,
– зазначила вона.
Гуменюк також підкреслила, що, зважаючи на більш помірну морську погоду, ворог цілком може застосувати й такий вид озброєння.
"Зокрема, активність ворожої авіації над акваторією Чорного моря може свідчити про підвищений інтерес і активність, що пов'язана з розвідувальною діяльністю", – сказала полковник.
Росіяни можуть вивчати цілі для пуску ракет після знищення А-50
Речниця також розповіла, що Сили оборони півдня України потужно працювали по знищенню безпілотників розвідувального типу в їхній зоні відповідальності.
Це може говорити про те, що ворог намагається компенсувати відсутність в повітрі А-50, який і був основним навідником для масованих ракетних ударів,
– сказала вона.
Полковник підсумувала, що абсолютно виключати застосування ракетних ударів не можна. Ба більше, за її словами, аналітика свідчить, що ворог системно намагається тримати українців в напрузі точковими ракетними ударами й застосовує ракети Х-59 і Х-31П, якими розвідує наші системи протиповітряної оборони.
Україна знищила літак А-50 Росії
- Українські військові ввечері 14 січня знищили над Азовським морем літак А-50. Зрештою цю інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що після втрати А-50 Росія може відкласти на певний час удари по території України. Адже повітряне судно було фактично "очима" російської армії.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що немає ілюзій, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по Україні після знищення А-50.