Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Именно из Черного моря может существовать угроза обстрела ракетами типа "Калибр", информирует 24 Канал.
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Гуменюк рассказала об активности россиян в Черном море
Полковник подчеркнула, что ракетоносителей врага в Черном море стало вдвое больше за долгое время. По ее словам, больше месяца украинские военные не наблюдали такого присутствия кораблей носителей ракет.
Два надводных ракетоносителя, это фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. 16 ракет типа "Калибр" готовы к применению,
– отметила она.
Гуменюк также подчеркнула, что, учитывая более умеренную морскую погоду, враг вполне может применить и такой вид вооружения.
"В частности, активность вражеской авиации над акваторией Черного моря может свидетельствовать о повышенном интересе и активности, связанной с разведывательной деятельностью", – сказала полковник.
Россияне могут изучать цели для пуска ракет после уничтожения А-50
Спикер также рассказала, что Силы обороны Юга Украины мощно работали по уничтожению беспилотников разведывательного типа в их зоне ответственности.
Это может говорить, что враг пытается компенсировать отсутствие в воздухе А-50, который и был основным наводчиком для массированных ракетных ударов,
– сказала она.
Полковник подытожила, что абсолютно исключать применение ракетных ударов нельзя. Более того, по ее словам, аналитика свидетельствует, что враг системно пытается держать украинцев в напряжении точечными ракетными ударами и применяет ракеты Х-59 и Х-31П, которыми разведывает наши системы противовоздушной обороны.
Украина уничтожила самолет А-50 России
- Украинские военные вечером 14 января уничтожили над Азовским морем самолет А-50. В конце концов, эту информацию подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что после потери А-50 Россия может отложить на время удары по территории Украины. А ведь воздушное судно было фактически "глазами" российской армии.
- В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что нет иллюзий, что россияне могут нанести ракетные удары по Украине после уничтожения А-50