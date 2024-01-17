Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Росія збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі до двох. Про це вона сказала в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Про що попередили українців
Як пояснила речниця ОК "Південь", мовиться про фрегат "Адмірал Макаров" та корабель проєкту "Буян-М". Разом ці два судна можуть нести до 16 ракет типу "Калібр".
Враховуючи таку активізацію на тлі покращення погодних умов, в тому числі й морської обстановки, трошки вщухає шторм, ворог може завдати ударів з використанням і ракет морського базування,
– зауважила Гуменюк.
Сили оборони Півдня в окремому дописі у соцмережах додатково попередили про дуже високий рівень ракетної небезпеки. Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги.
Інші заяви Гуменюк
- Начальниця пресцентру Сил оборони у розмові з 24 Каналом прокоментувала нещодавню атаку Росії на Одещину, яка сталася у ніч з 16 на 17 січня. Росіяни спочатку застосували "Шахеди", а через декілька годин вдарили ракетами.
- Як пояснила Гуменюк, загарбники тоді намагалися відволікти нашу ППО за допомогою хитрощів. Їхня тактична авіація маневрувала над акваторією Чорного моря.
- Не так давно речниця ОК "Південь" відреагувала на знищення російського літака А-50 над Азовським морем. Гуменюк назвала його втрату "потужним ляпасом" для окупантів.
- Раніше Гуменюк підтвердила отримання Росією нової партії "Шахедів" з Ірану. Цим вона пояснила відсутність атак дронами-камікадзе протягом двох ночей поспіль. Речниця ОК "Південь" припустила, що вантаж також може містити й запчастини до ударних БпЛА.