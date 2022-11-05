Ракетна небезпека: наразі у Чорному морі немає жодного російського корабля з "Калібрами"

Російські військові регулярно атакують Україну ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. Розповідаємо, чи наявні в акваторії зараз ракетоносії та чи зберігається загроза майбутніх ударів.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у Чорному морі не зафіксовані ракетоносії типу "Калібр". Але чи означає це відсутність ризику ракетних ударів – читайте далі.

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Ракетоносії у Чорному морі відсутні

Наразі в угрупованні Чорноморського флоту Росії не наявні ракетоносії з ракетами "Калібр". Але прекрасно розуміємо, що ворог, на жаль, ще не переможений. Він, можливо, пішов поповнювати боєкомплект і очікувати свій час,

– наголосив Братчук.

У зведенні ОК "Південь" раніше повідомили, що в акваторії Чорного моря перебувають 7 кораблів і катерів. Вони продовжують маневри уздовж південно-західного узбережжя півострова.

Водночас там нагадали про вчорашню атаку Березнегуватської громади, що на Миколаївщині. По ній окупанти били саме ракетами типу "Калібр". Для цього окупанти підступно вивели фрегат у море, запустив ракети та повернувся на базу.

А це означає, що ризик ракетних ударів з Чорного моря залишається високим. Крім того, не варто забувати, що окупанти продовжують тероризувати нашу країну дронами-камікадзе, які випускають як з тимчасово окупованих територій, так і з території Білорусі.

Ракетна загроза не вщухає

Нагадаємо, що у ніч проти 4 листопада ворог атакував Миколаїв. Окупанти влучили у склад з гуманітаркою, який вщент згорів. Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук розповів, що по місту загарбники били зенітними керованими ракетами типу 5B55.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, скільки ракет і дронів ворог випустив за минулий тиждень. Отже, з 27 жовтня по 3 листопада окупанти атакували нас 68 ракетами та 30 дронами.

Експерт Defence Express Іван Киричевський нагадав, чому вкрай складно збити балістичну ракету. За його словами, її політ нагадує дугу, а при наближенні до цілі вона розвиває високу швидкість. Нагадаємо, що саме балістичні ракети Іран планує надати Росії.

А от військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів про ракету Х-32. За його словами, її складно збити, адже вона вертикально падає на ціль, наче камінь. І робить вона це максимально стрімко – до 5 звукових швидкостей.

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