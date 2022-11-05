Ракетная опасность: сейчас в Черном море нет ни одного российского корабля с "Калибрами"
Источник:Сергей Братчук
Российские военные регулярно атакуют Украину ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Рассказываем, есть ли в акватории сейчас ракетоносители и сохраняется ли угроза будущих ударов.
По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, в Черном море не зафиксированы ракетоносители типа "Калибр". Но означает ли это отсутствие риска ракетных ударов – читайте дальше.
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Ракетоносители в Черном море отсутствуют
В настоящее время в группировке Черноморского флота России нет ракетоносителей с ракетами "Калибр". Но прекрасно понимаем, что враг, к сожалению, еще не повержен. Он, возможно, пошел пополнять боекомплект и ждать свое время,
– подчеркнул Братчук.
В возведении ОК "Юг" ранее сообщили, что в акватории Черного моря находятся 7 кораблей и катеров. Они продолжают маневры вдоль юго-западного побережья полуострова.
В то же время там напомнили о вчерашней атаке Березнеговатской общины Николаевской области. По ней оккупанты били именно ракетами типа "Калибр". Для этого оккупанты коварно вывели фрегат в море, запустил ракеты и вернулся на базу.
А это значит, что риск ракетных ударов с Черного моря остается высоким. Кроме того, не стоит забывать, что оккупанты продолжают терроризировать нашу страну дронами-камикадзе, которые выпускают как с временно оккупированных территорий, так и с территории Беларуси.
Ракетная угроза не утихает
- Напомним, что в ночь на 4 ноября враг атаковал Николаев. Оккупанты попали в состав с гуманитаркой, который дотла сгорел. Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук рассказал, что по городу захватчики били зенитными управляемыми ракетами типа 5B55.
- Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, сколько ракет и дронов враг выпустил за прошедшую неделю. Итак, с 27 октября по 3 ноября оккупанты атаковали нас 68 ракетами и 30 дронами.
- Эксперт Defence Express Иван Киричевский напомнил, почему крайне сложно сбить баллистическую ракету. По его словам, ее полет напоминает дугу, а при приближении к цели она развивает высокую скорость. Напомним, что именно баллистические ракеты Иран планирует предоставить России.
- А вот военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о ракете Х-32. По его словам, ее сложно сбить, ведь она вертикально падает на цель, как камень. И делает она это максимально быстро – до 5 звуковых скоростей.
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