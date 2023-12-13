Ракетний терор України: чим відрізняється тактика Росії цієї зими від попередньої

Кремлівські пропагандисти скаржились, що минулої зими під час масових ракетних ударів, українці тільки ще більше згуртувалися. Однак у ніч на 13 грудня знову обстріляли Київ балістичними ракетами.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що у діях окупантів не варто шукати ніякої логіки. Відтак важко говорити про тенденції чи тактику росіян під час атак.

Дивіться також Коли може бути наступна атака на Київ: Світан оцінив рівень загрози

Що змінилося у порівнянні з минулою зимою

У 2022 році ворог почав свій ракетний терор по інфраструктурі ще у першій половині жовтня. Цьогоріч все відбувається пізніше.

"Я б не пов'язував це з погодними умовами чи теплою осінню. Думаю, питання в тому, що їм треба було накопичити спроможності. А зараз вони використовуватимуть те, що назбирали", – сказав Олександр Мусієнко.

Згодом ми зможемо побачити тенденції, часові проміжки, кількість ракет. Треба, щоб пройшов певний час для того, щоб зробити проміжні висновки про тактику атак росіян.

Українські потужності зростають навіть з огляду на те, як ми можемо захистити небо. А потужності росіян суттєво не збільшуються, хоча вони виготовляють ракети й в обхід санкцій завозять те, що їм для цього необхідно,

– підкреслив Мусієнко.

Чи справді "Шахеди" настільки ефективні

Нестачу ракет окупанти намагаються компенсувати, використовуючи безпілотники. Проте всі ідеї про створення "Шахедів" з реактивним двигуном аж ніяк не свідчать про їхню високу ефективність. Насправді росіяни просто намагаються хоч щось зробити.

Щодо реактивного двигуна, то варто розуміти, що він споживатиме багато палива. Для цього треба збільшити бак і відповідно вагу. Також доведеться зменшити вибухову частину або взагалі все переробити. Є ще інші варіанти, але тоді "Шахеди" летітимуть на коротші дистанції та просто не досягнуть цілі,

– зауважив Мусієнко.

Удари балістикою по Києву показують, що росіяни намагаються прорвати кільце нашої протиповітряної оборони, виявити системи Patriot. Тому не варто відкидати, що ворог знову спробує вдарити "Кинджалами" чи провести комбіновані атаки.

"Думаю, те, що вони не б'ють по об'єктах критичної інфраструктури так потужно, як минулого року, то це не через зміну підходів, а тому, що обсяги та засоби у них зменшились", – підкреслив Мусієнко.

Росіяни атакували Київ 13 грудня: що відомо