Розформування ТЦК, електронна ВЛК і "бусифікація": як Міноборони планує цифровізувати військо

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У 2024 році Міноборони запускало та розвивало нові для України цифрові сервіси, серед яких – застосунок для військових Армія+ та застосунок для військовозобов'язаних Резерв+. На наступний рік міністерство планує додавати нові можливості до цих сервісів. Наприклад, через Резерв+ можна буде стати на військовий облік без відвідування ТЦК.

"Ми будемо масштабувати Армію+, додавати нові функції, ми будемо масштабувати Резерв+, щоб з'являлися смарт-контракти для тих людей, які хочуть долучитися до нашого війська. Разом з міністерством у справах у ветеранів хочемо запустити платформу Ветеран+", – анонсував міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу щодо підсумків цифровізації МОУ у 2024 році.

24 Канал відвідав брифінг та розповідає головне про досягнення та плани цифровізації війська.

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Скільки електронних рапортів про переведення подано та оброблено

У листопаді у застосунку "Армія+" запустили електронні рапорти для військовослужбовців. Вони мають замінити паперові рапорти та значно пришвидшити їх розгляд.

За словами начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, наразі подано близько 1500 рапортів, з них розглянуто 979, за понад половиною ухвалено позитивні рішення щодо переведень.

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У можливості переведення є певні запобіжники, додав Баргилевич, які виставлені для того, щоб підрозділи не втрачали боєздатності. Так, військовослужбовець може перевестися лише раз на рік, з бойової посади на бойову, або на тилову, якщо є відповідне рішення військово-лікарської комісії.

Що змінив реєстр "Оберіг"

У серпні цього року Міноборони скасувало 16 паперових журналів, зокрема "дуже цікавий" журнал обліку мила, поділилася Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нарешті цей радянський спадок пішов у минуле, і зараз всі наші військові можуть користуватися цифровими програмами для того, щоб займатися забезпеченням, логістикою, менеджментом військових операцій. На початку цього року в нас не було мобільних застосунків, але в нас вже був "Оберіг", єдиний державний реєстр військовозобов'язаних резервістів-призовників,

– додала Черногоренко.

"Чому ми так сильно фокусуємося на цьому реєстрі? Тому що це наш людський капітал. Це наші резервісти, це наші громадяни і громадянки, які долучаться або вже долучилися або планують долучитися до лав сил оборони", – сказала Черногоренко.

За її словами, за рік наповнення реєстру зросло з 30% до 98%, "Оберіг" має 1 мільйон запитів на обміни з іншими реєстрами. Мовиться про 14 інших державних реєстрів.



Катерина Черногоренко / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Завдяки взаємодії з реєстрами Міноборони запустило сервіс для чоловіків 16-25 років, які можуть автоматично стати на облік у ТЦК без його відвідування. Таким чином оператори можуть зосередитися на мобілізаційній компанії.

Електронне направлення на ВЛК та смарт-контракти

Міноборони також планує запустити у Резерв+ електронне направлення на військово-лікарську комісію, за яким зараз треба йти до ТЦК, анонсувала Черногоренко.

Сучасні, молоді, цифровізовані люди матимуть можливість в два кліки підписати контракт з силами оборони прямо в своєму смартфоні. Технології це вже дозволяють, і я думаю, що також протягом декілька місяців кожен, хто захоче долучитися до лав ЗСУ або інших сил оборони, зможе це зробити прямо в своєму смартфоні. Ми хочемо запустити навчання, ми хочемо, щоб люди, які планують захищати державу, були до цього готові і заздалегідь, не очікуючи БЗВП, мали можливість пройти, ознайомитися з ефективним захистом держави,

– долала заступниця міністра оборони.

Чи можуть прикордонники вимагати паперовий документ

Електронний військово-брюковий документ, який можна отримати у Резерв+, прирівняний постановою Кабміну до паперового документу, нагадала Катерина Черногоренко.

Отже ДПСУ не мають права порушувати закон і вимагати паперовий документ, коли є електронний військово-брюковий документ з QR-кодом.

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Заступниця міністра оборони додала, що у таких випадках громадяни звертаються на гарячу лінію Міноборони, де міністерство разом з партнерами зʼясовує ситуацію.

Як працюватиме програма підтримки військовослужбовців

Міноборони анонсувало запуск програма підтримки військовослужбовців під назвою "Плюси".

Це буде віртуальна валюта нашого застосунку, до якої ми додамо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців. Ми дамо можливість авторизуватися нашим військовим для отримання бонусів, знижок, пріоритетних можливостей закупівлі різних продуктів через взаємодію з Армією+,

– пояснила Черногоренко.

Серед перших партнерів програми - Укрзалізниця, "Розетка", "Укрнафта" та "Нова пошта".

Що буде з "бусифікацією"

Міноборони планує відходити від "болючих питань", заявив міністр оборони Рустем Умєров, відповідаючи на питання журналістки про "бусифікацію". Але все залежить від дій ворога, який нарощує військо.

Ми тримаємо фронт, надаємо людяний облік мобілізації, запустили рекрутингові центри, почали цифровізацію для того, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб в них теж був вибір йти у військо,

– додав міністр.



Рустем Умєров / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

"У нас є пропозиції, про які ми будемо говорити в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу і відійти від цих "дуже фантомних болів", – зазначив Умєров.

Як додала Катерина Черногоренко, громадяни України відповідальні і вони не чекають примусової мобілізації, а самі роблять вибір для того, щоб обрати вакансію, бригаду, підрозділ і зробити свідомий вибір, яким чином долучитися до сил оборони і захищати свою батьківщину.

Тому онлайн рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною альтернативою примусовій мобілізації. Україна має дуже швидко розвиватися в цьому напрямку,

– додала Черногоренко.

Чи буде розформування ТЦК

Коментуючи питання про те, як у Міноборони та Генштабі ставляться до ідеї розформування ТЦК та передачі його функцій іншим органам, як-от ЦНАПам, органам місцевого самоврядування або переведення їх в онлайн, у Міноборони заявили, що дотримуються принципу "не нашкодити" тій системі, яка вже існує.

Ми розуміємо, що це виклик, велика проблема, тому активно працюємо над концепцією, яка передбачає трансформацію ТЦК в офіси з обслуговування військовослужбовців. Розглядаємо кілька варіантів реформування. Ми не припиняємо пошук рішень і вивчаємо юридичні аспекти передачі функцій від одного органу до іншого. Якщо буде переформатування, важливо, щоб нова система працювала ефективніше, ніж поточна. Зараз обговорюємо, хто буде відповідати за управління, як забезпечити обслуговування,

– зазначив міністр оборони.

Як тільки розвантажиться система ТЦК та буде надано можливість виконувати певні функції як офлайн, так і онлайн, зменшиться навантаження на ці центри, додав Умєров. Це дозволить ТЦК зосередитися на мобілізаційних процесах, плануванні та експертних висновках, тоді як всі сервісні функції перейдуть в онлайн.

За словами Катерини Черногоренко, оновлення даних показує, що українці готові до використання цифрових інструментів.

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Наприклад, через Резерв+ вже оновили свої дані 3,5 млн користувачів - це вдвічі більше, ніж через ТЦК і ЦНАП разом узяті. Це свідчить про те, що люди обирають зручні цифрові сервіси.



Так само, за один тиждень було оформлено 150 000 відстрочок через онлайн-систему, що свідчить про її популярність серед громадян.

Варто розуміти, що ТЦК – це не лише мобілізація, а й широкий спектр завдань: соціальна підтримка військовослужбовців, допомога звільненим зі служби та їхнім сім'ям. ТЦК – це не сталий організм, він може еволюціонувати відповідно до потреб суспільства. Тому, як і куди буде змінюватися ТЦК, покаже час,

– зауважив Анатолій Баргилевич.

"Ми реагуватимемо спільно із суспільством та відповідними органами на всі виклики, що виникатимуть", – додав очільник Генштабу.