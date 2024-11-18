Расформирование ТЦК, электронная ВВК и "бусификация": как Минобороны планирует цифровизировать войско

В 2024 году Минобороны запускало и развивало новые для Украины цифровые сервисы, среди которых – приложение для военных Армия+ и приложение для военнообязанных Резерв+. На следующий год министерство планирует добавлять новые возможности к этим сервисам. Например, через Резерв+ можно будет стать на воинский учет без посещения ТЦК.

"Мы будем масштабировать Армию+, добавлять новые функции, мы будем масштабировать Резерв+, чтобы появлялись смарт-контракты для тех людей, которые хотят присоединиться к нашей армии. Вместе с Министерством по делам ветеранов хотим запустить платформу Ветеран+", – анонсировал министр обороны Рустем Умеров на брифинге по итогам цифровизации МОУ в 2024 году.

24 Канал посетил брифинг и рассказывает главное о достижениях и планах цифровизации войска.

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Сколько электронных рапортов о переводе подано и обработано

В ноябре в приложении Армия+ запустили электронные рапорты для военнослужащих. Они должны заменить бумажные рапорты и значительно ускорить их рассмотрение.

По словам начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, сейчас подано около 1500 рапортов, из них рассмотрено 979, по более половины принято положительное решение о переводах.

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В возможности перевода есть определенные предохранители, добавил Баргилевич, которые выставлены для того, чтобы подразделения не теряли боеспособности. Так, военнослужащий может перевестись только раз в год, с боевой должности на боевую, или на тыловую, если есть соответствующее решение военно-врачебной комиссии.

Что изменил реестр "Оберег"

В августе этого года Минобороны отменило 16 бумажных журналов, в частности "очень интересный" журнал учета мыла, поделилась Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Наконец это советское наследие ушло в прошлое, и сейчас все наши военные могут пользоваться цифровыми программами для того, чтобы заниматься обеспечением, логистикой, менеджментом военных операций. В начале этого года у нас не было мобильных приложений, но у нас уже был "Оберег", единый государственный реестр военнообязанных резервистов-призывников,

– добавила Черногоренко.

"Почему мы так сильно фокусируемся на этом реестре? Потому что это наш человеческий капитал. Это наши резервисты, это наши граждане и гражданки, которые присоединятся или уже присоединились, или планируют присоединиться в ряды Сил обороны", – сказала Черногоренко.

По ее словам, за год наполнение реестра выросло с 30% до 98%, "Оберег" имеет 1 миллион запросов на обмены с другими реестрами. Говорится о 14 других государственных реестрах.



Екатерина Черногоренко / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Благодаря взаимодействию с реестрами Минобороны запустило сервис для мужчин 16 – 25 лет, которые могут автоматически стать на учет в ТЦК без его посещения. Таким образом операторы могут сосредоточиться на мобилизационной компании.

Электронное направление на ВВК и смарт-контракты

Минобороны также планирует запустить в Резерв+ электронное направление на военно-врачебную комиссию, за которым сейчас надо идти в ТЦК, анонсировала Черногоренко.

Современные, молодые, цифровизированные люди будут иметь возможность в два клика подписать контракт с Силами обороны прямо в своем смартфоне. Технологии это уже позволяют, и я думаю, что также в течение нескольких месяцев каждый, кто захочет вступить в ряды ВСУ или других Сил обороны, сможет это сделать прямо в своем смартфоне. Мы хотим запустить обучение, мы хотим, чтобы люди, которые планируют защищать государство, были к этому готовы и заранее, не ожидая БЗВП, имели возможность пройти, ознакомиться с эффективной защитой государства,

– преодолевала заместитель министра обороны.

Могут ли пограничники требовать бумажный документ

Электронный военно-учетный документ, который можно получить в Резерв+, приравнен постановлением Кабмина к бумажному документу, напомнила Екатерина Черногоренко.

Так что ГПСУ не имеют права нарушать закон и требовать бумажный документ, когда есть электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

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Заместитель министра обороны добавила, что в таких случаях граждане обращаются на горячую линию Минобороны, где министерство вместе с партнерами выясняет ситуацию.

Как будет работать программа поддержки военнослужащих

Минобороны анонсировало запуск программы поддержки военнослужащих под названием "Плюсы".

Это будет виртуальная валюта нашего приложения, к которой мы добавим 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих. Мы дадим возможность авторизоваться нашим военным для получения бонусов, скидок, приоритетных возможностей закупки различных продуктов через взаимодействие с Армией+,

– объяснила Черногоренко.

Среди первых партнеров программы – Укрзализныця, "Розетка", "Укрнафта" и "Новая почта".

Что будет с "бусификацией"

Минобороны планирует отходить от "болезненных вопросов", заявил министр обороны Рустем Умеров, отвечая на вопрос журналистки о "бусификации". Но все зависит от действий врага, который наращивает войско.

Мы держим фронт, предоставляем человечный учет мобилизации, запустили рекрутинговые центры, начали цифровизацию для того, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор. Также будем работать для украинцев, которые находятся за пределами нашей страны, чтобы у них тоже был выбор идти в армию,

– добавил министр.



Рустем Умеров / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

"У нас есть предложения, о которых мы будем говорить в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу и отойти от этих "очень фантомных болей", – отметил Умеров.

Как добавила Екатерина Черногоренко, граждане Украины ответственные и они не ждут принудительной мобилизации, а сами делают выбор для того, чтобы выбрать вакансию, бригаду, подразделение и сделать сознательный выбор, каким образом присоединиться к силам обороны и защищать свою родину.

Поэтому онлайн-рекрутинг будет развиваться и будет как раз человечной альтернативой принудительной мобилизации. Украина должна очень быстро развиваться в этом направлении,

– добавила Черногоренко.

Будет ли расформирование ТЦК

Комментируя вопрос о том, как в Минобороны и Генштабе относятся к идее расформирования ТЦК и передачи его функций другим органам, например ЦПАУ, органам местного самоуправления или перевода их в онлайн, в Минобороны заявили, что придерживаются принципа "не навредить" той системе, которая уже существует.

Мы понимаем, что это вызов, большая проблема, поэтому активно работаем над концепцией, которая предусматривает трансформацию ТЦК в офисы по обслуживанию военнослужащих. Рассматриваем несколько вариантов реформирования. Мы не прекращаем поиск решений и изучаем юридические аспекты передачи функций от одного органа к другому. Если будет переформатирование, важно, чтобы новая система работала эффективнее, чем текущая. Сейчас обсуждаем, кто будет отвечать за управление, как обеспечить обслуживание,

– отметил министр обороны.

Как только разгрузится система ТЦК и будет предоставлена возможность выполнять определенные функции как офлайн, так и онлайн, уменьшится нагрузка на эти центры, добавил Умеров. Это позволит ТЦК сосредоточиться на мобилизационных процессах, планировании и экспертных выводах, тогда как все сервисные функции перейдут в онлайн.

По словам Екатерины Черногоренко, обновление данных показывает, что украинцы готовы к использованию цифровых инструментов.

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Например, через Резерв+ уже обновили свои данные 3,5 миллиона пользователей – это вдвое больше, чем через ТЦК и ЦПАУ вместе взятые. Это свидетельствует о том, что люди выбирают удобные цифровые сервисы.



Так же, за одну неделю было оформлено 150 000 отсрочек через онлайн-систему, что свидетельствует о ее популярности среди граждан.

Стоит понимать, что ТЦК – это не только мобилизация, но и широкий спектр задач: социальная поддержка военнослужащих, помощь уволенным со службы и их семьям. ТЦК – это не устойчивый организм, он может эволюционировать в соответствии с потребностями общества. Поэтому, как и куда будет меняться ТЦК, покажет время,

– отметил Анатолий Баргилевич.

"Мы будем реагировать совместно с обществом и соответствующими органами на все вызовы, которые будут возникать", – добавил глава Генштаба.