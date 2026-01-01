Австралійський доброволець загинув на війні проти Росії за тиждень до одруження

На фронті російсько-української війни в Донецькій області поклав своє життя Рассел Аллан Вілсон. Він добровільно долучився до Сил оборони України.

Військовий планував одруження. Про це пишуть видання Guardian та ABC, передає 24 Канал.

До теми Підтвердила експертиза ДНК: Костянтин Іщенко з Полтавщини загинув під час виконання завдання

Що відомо про добровольця з Австралії, який захищав Україну?

Друг, який воював пліч-о-пліч з Расселом Алланом Вілсоном, в інтерв'ю виданню ABC підтвердив факт його загибелі на фронті. Саме він розповів журналістам про плани його побратима в цивільному житті.

Рассел планував одружитися лише через тиждень після тієї фатальної події. Це була його остання бойова операція перед запланованою відпусткою,

– поділився друг загиблого.

Інформація про смерть Вілсона спочатку з'явилася в соціальних мережах. Зокрема, 19 грудня допис від чоловіка, який представився ветераном армії США, наголошував, що Вілсон "не прагнув слави, нагород чи сенсаційних заголовків".

За словами дописувача, він боровся, бо "щиро вірив, що певні цінності варті боротьби навіть якщо ціна за них є найвищою".



У боях за Україну віддав своє життя австралієць Рассел Аллан Вілсон / Фото з мережі

В інших публікаціях у соцмережах зазначалося, що Вілсон походив з міста Госфорд на Центральному узбережжі Нового Південного Уельсу, мешкав також у Брісбені, а до України прибув у 2023 році після початку повномасштабного вторгнення Росії.

1 січня Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії (DFAT) повідомило, що ознайомлене з повідомленнями про загибель свого громадянина та наразі працює над офіційним підтвердженням цих даних від місцевих органів влади.

За інформацією ЗМІ, з 2022 року в боях проти російських загарбників загинули щонайменше вісім громадян Австралії.

Іноземці, які поклали своє життя у війни проти Росії