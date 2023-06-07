United Nothing: хвиля гнівних коментарів українців вдарила по сторінці ООН

Через декілька годин після підриву окупантами Каховської ГЕС організація, декларованою метою діяльності якої серед іншого є підтримання й зміцнення міжнародної безпеки, розмістила на своїй сторінці "цікавий допис". У ньому не те що не йшлося про катастрофу і її засудження, у ньому в ООН відзначили день російської мови.

Ба більше, до цього допису був зроблений репост російською, у якому йшлося про мету забезпечення чистої води та збереження екосистем. Природньо, що під таким дописом на офіційному акаунті ООН змогла прочитати тисячі цікавих думок про свою діяльність та її ефективність.

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Користувачам мережі вдалося зацькувати ООН

Уже зранку наступного дня, близько 10 години, твітер-акаунт ООН опублікував допис, присвячений мови ненависті в мережі. В організації зазначили, що вона може завдати шкоди в реальному житті, а тому призвали сказати їй рішуче "Ні".

Зокрема, в ООН закликали:

зробити свої соціальні канали зоною заборони ненависті,

перевіряти факти, перш ніж ними ділитися,

підтримувати тих, на кого спрямована мова ненависті,

а також подолати ненависть, ділячись натомість повідомленнями про толерантність і рівність.

І узагальнено ці рекомендації є доволі корисними. Однак на тлі першої реакції після підриву Каховської ГЕС в ООН, організації вдалося досягти цим дописом протилежного ефекту. Зокрема, користувачі соцмережі іронічно запропонували не перейматися та відсвяткувати день російської мови під попкорн та екоцид в Україні. А також зазначили, що ООН ненавидить, коли українці говорять про біль і страждання, завдані росіянами.

Допис, що викликав гнів

Варто зазначити, що допис ООН щодо російської мови викликав гнів ще й через те, що був опублікований лише через 4 години після підриву Каховської ГЕС. При цьому між цими подіями на твітер-сторінці організації не було жодної згадки про техногенну катастрофу на території України.

Лише після згадки дня російської мови в ООН таки опублікували першу звістку про російський теракт. Це був репост допису МАГАТЕ про те, що агентству з атомної енергії відомо "про пошкодження Каховської дамби".

І лише 7 червня, після публікацій про наслідки підриву ГЕС та повідомлення про екстренну допомогу українцям, в ООН таки опублікували допис, де зазначили: "Ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну". Це було цитуванням генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Підрив Каховської ГЕС: коротко