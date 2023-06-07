United Nothing: волна гневных комментариев украинцев ударила по странице ООН

Через несколько часов после подрыва оккупантами Каховской ГЭС организация, декларируемой целью деятельности которой среди прочего является поддержание и укрепление международной безопасности, разместила на своей странице "интересное сообщение". В нем не то, что речь не шла о катастрофе и ее осуждении, в нем в ООН отметили день русского языка.

Более того, к этому сообщению был сделан репост на русском языке, в котором говорилось о целях обеспечения чистой воды и сохранения экосистем. Естественно, что под таким сообщением на официальном аккаунте ООН смогла прочитать тысячи интересных мнений о своей деятельности и ее эффективности.

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Пользователям сети удалось затравить ООН

Уже утром на следующий день, около 10 часов, твиттер-аккаунт ООН опубликовал сообщение, посвященное языку ненависти в сети. В организации отметили, что он может нанести вред в реальной жизни, а потому призвали сказать ему решительное "Нет".

В частности, в ООН призвали:

сделать свои социальные каналы зоной запрета ненависти,

проверять факты, прежде чем ими делиться,

поддерживать тех, на кого направлен язык ненависти,

а также преодолеть ненависть, делясь взамен сообщениями о толерантности и равенстве.

И обобщенно эти рекомендации достаточно полезны. Однако на фоне первой реакции после подрыва Каховской ГЭС в ООН, организации удалось достичь этим сообщением противоположного эффекта. В частности, пользователи соцсети иронически предложили не беспокоиться и отпраздновать день русского языка под попкорн и экоцид в Украине. А также отметили, что ООН ненавидит, когда украинцы говорят о боли и страданиях, причиненных россиянами.

Сообщение, которое вызвало гнев

Стоит отметить, что сообщение ООН касаемо русского языка вызвало гнев еще и потому, что было опубликовано всего через 4 часа после подрыва Каховской ГЭС. При этом между этими событиями на твиттер-странице организации не было ни одного упоминания о техногенной катастрофе на территории Украины.

Лишь после упоминания дня русского языка в ООН опубликовали первое известие о российском теракте. Это был репост сообщения МАГАТЭ о том, что агентству по атомной энергии известно "о повреждении Каховской дамбы".

И только 7 июня, после публикаций о последствиях подрыва ГЭС и сообщения об экстренной помощи украинцам, в ООН опубликовали сообщение, где отметили: "Ясно одно: это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину". Это было цитированием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко