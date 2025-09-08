Трамп буде змушений діяти, але є нюанс: якою може бути реакція США на обстріли України
- Дональд Трамп "незадоволений" обстрілами України, але поки що вдається до рішучих дій щодо Росії.
- На майбутній зустрічі Трампа з європейськими лідерами можуть обговорити подальші кроки проти Путіна, однак, чи будуть вони дієвими – поки невідомо.
- Американський президент не надто схильний до введення санкцій, що є одним з головних важелів тиску на Кремль.
Росія нарощує масовані атаки по Україні, не плануючи зупиняти терор. Водночас реакція США на дії Кремля наразі обмежується лише гучними заявами.
Та довго обмежуватися лише заявами не вийде, пояснив в ефірі 24 Каналу громадський діяч та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Зрештою, Трамп буде змушений переходити до дій.
Як Трамп реагує на масовані обстріли України?
Наймасованіший обстріл України в ніч на 7 вересня засудили у США. Сам Дональд Трамп заявив, що він "дуже незадоволений" та пообіцяв незабаром владнати війну в Україні. Хоч, попри попередні обіцянки, американський лідер так і не вдався до рішучих дій, щоб зупинити Росію.
Це непопулярна думка, але Трамп буде вимушений робити якісь кроки (для тиску на Путіна – 24 Канал). Питання лиш в тому, якими будуть ці кроки, наскільки вони будуть серйозними й переконливими для Путіна,
– зазначив Валерій Клочок.
Останнім часом Володимир Путін заручився більшою підтримкою з Китаю, однак не можна сказати, що тепер він геть не реагуватиме на дії Дональда Трампа.
До слова, Вже найближчими днями у Вашингтоні відбудеться зустріч Дональда Трампа з європейськими лідерами. На думку Клочка, вона завершиться позитивними результатами для України. Зрештою, американський лідер може нарешті наважитися на рішучі кроки проти Росії. Але й тут не все так просто.
"Звісно, невідомо, який це буде тиск і чи буде він настільки дієвим, щоб вплинути на Путіна. Навряд чи це буде швидко та справді ефективно, тому що є величезна проблема: Дональд Трамп не застосовує санкції. Він не схильний до санкційного тиску, а працює з митами", – пояснив громадський діяч.
Є ймовірність, що Трамп може застосувати мита проти Китаю. Водночас на Росію це вплине дуже опосередковано, якщо й узагалі вплине. До того ж Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що Європа продовжує купувати нафту та газ у Росії, тож певний тиск може здійснюватися на Європу.
"Йде дуже непроста геополітична гра. Але у будь-якому випадку продовження ударів по Україні повз Трампа не пройдуть. Він одержимий ідеєю припинення вогню – формат припинення його не цікавить, головне, щоб припинилися вбивства", – наголосив Клочок.
Додамо, що Дональд Трамп повідомив, що нібито збирається знову поговорити з Путіним на тлі масованих атак по Україні. Він також вчергове запевнив, що зможе закінчити війну.
Чому переговори щодо закінчення війни зайшли у глухий кут: що пишуть ЗМІ?
- На думку журналістів The Telegraph, за останні вісім місяців ситуація з переговорами, не дала жодних результатів. Дональд Трамп, який нібито був рішуче налаштований тиснути на Кремль, зрештою обмежився лише погрозами. Американський лідер "не збирається знущатися з Путіна", хоч і має на нього серйозний важіль впливу – санкції.
- Ба більше, США почали звинувачувати Європу у зриві мирних переговорів, що радо підтримує Росія. Про це пише видання CNN, пояснюючи, що Трамп дорікає європейцям за купівлю російської нафти більше, ніж самій Росії за продовження війни.
- Тим часом у Die Welt пояснюють, що нерішучість Заходу заохочує Путіна до збільшення атак по Україні. Як Штати, так і "коаліція рішучих" показують свою силу лиш на папері, втім реальних дій, зокрема щодо тиску на Росію, так і не було. Очевидно, що такий підхід дає Путіну зрозуміти, що він може продовжувати війну без особливих наслідків для себе.