Сприймають боляче: якою має бути реакція Євросоюзу на заяву посла Китаю у Франції

Депутати Європарламенту закликали Францію вислати з країни посла Китаю Лю Шайє та оголосити персоною нон грата через його скандальну заяву щодо СРСР та Криму. Адже його слова, зокрема, порушують міжнародне право.

Директор програм практичної політики "Інституту політичної освіти" Олександр Солонтай вважає дуже приємним, що саме такою є реакція євродепутатів на висловлювання китайського посла. А також те, що європейські політики сприймають заяви проти України так само боляче, як і українці. Про це він розповів 24 Каналу.

Важливо Китай видалив стенограму інтерв'ю посла, який засумнівався в суверенітеті країн колишнього СРСР

Причин може бути багато

На думку Солонтая, дуже важливо, що ставиться питання про висилання посла з Франції.

Це свідчить про еволюцію важливості України для Європейського Союзу. А також про те, що іноді потрібно йти на неприємні конфлікти, адже це малоприємна історія, коли ЄС конфліктує з Китаєм, одним з ключових своїх економічних партнерів,

– зауважив він.

Водночас речниця МЗС Китаю заявила, що її країна поважає суверенітет, незалежність, територіальну цілісність колишніх радянських республік.

Причин, чому думка посла Китаю відрізняється від офіційної позиції його країни можна знайти багато. Але, Солонтай зауважив, що головне для нас: що робити тут і зараз Україні, коли її так сильно зачепили.

Україна потерпає від співпраці Китаю та Росії

Політичний експерт звернув увагу на чутливе питання – як Україна себе поводить в контексті подібних висловлювань.

Україна, яка потерпає від співпраці Китаю та Росії, має величезну кількість потужних зв'язків, зокрема економічних, з Пекіном. Крім того, ми частково залежні від нього. При тому є розуміння, що ця заява китайського посла прямо зачіпає Україну,

– відзначив співрозмовник.

В контексті цього стає важливим, чи буде реакція України достатньо жорсткою, чи буде нами показана сила, а також чи будемо ми готові у згодом відповісти на це економічними методами, якщо політичні виявляться не дієвими.

"Зачепили не тільки нас, але й всі колишні республіки Радянського Союзу. А також було порушено питання Криму та безпеки на всьому континенті", – підкреслив він.

Яка має бути реакція України та світу на заяву посла Китаю у Франції: дивіться відео

Ба більше, китайський посол у Франції зачепив національні інтереси КНР.

Хіба в національних інтересах Китаю, щоб Казахстан та інші країну, які перебувають в зоні його впливу, об'єдналися з Росією знову в радянську імперію?

– додав він.

Співрозмовник зазначив, що тиск України, країн колишнього радянського простору, Євросоюзу та НАТО на Китай має посилюватись.

"Ми маємо домогтися того, щоб було не просто спростування слів китайського дипломата. Повинні бути кадрові реакції, додаткові вибачення. Потрібно зробити все можливе, щоб у майбутньому подібне не повторювалось", – наголосив Олександр Солонтай.

Про що говорив посол Китаю у Франції Лю Шайє