Воспринимают с болью: какой должна быть реакция Евросоюза на заявление посла Китая во Франции

Депутаты Европарламента призвали Францию выслать из страны посла Китая Лю Шайе и объявить персоной нон грата из-за его скандальных заявлений по поводу СССР и Крыма. Его слова, в частности, нарушают международное право.

Директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай считает очень приятным, что именно такой есть реакция евродепутатов на высказывания китайского посла. А также то, что европейские политики воспринимают заявления против Украины такой же болью, как и украинцы. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Важно Китай удалил стенограмму интервью посла, усомнившегося в суверенитете стран бывшего СССР

Причин может быть много

По мнению Солонтая, очень важно, что ставится вопрос о высылке посла из Франции.

Это свидетельствует об эволюции важности Украины для Европейского Союза. А также о том, что иногда нужно идти на неприятные конфликты, ведь это малоприятная история, когда ЕС конфликтует с Китаем, одним из ключевых своих экономических партнеров,

– заметил он.

В то же время пресс-секретарь МИД Китая заявила, что ее страна уважает суверенитет, независимость, территориальную целостность бывших советских республик.

Причин, почему мнение посла Китая отличается от официальной позиции его страны, можно найти много. Но Солонтай отметил, что главное для нас: что делать здесь и сейчас Украине, когда ее так сильно задели.

Украина страдает от сотрудничества Китая и России

Политический эксперт обратил внимание на чувствительный вопрос – как Украина себя ведет в контексте подобных высказываний.

Украина, страдающая от сотрудничества Китая и России, имеет огромное количество мощных связей, в том числе экономических, с Пекином. Кроме того, мы отчасти зависимы от него. При этом есть понимание, что это заявление китайского посла прямо затрагивает Украину,

– отметил собеседник.

В контексте этого становится важным, будет ли реакция Украины достаточно жесткой, будет ли нами показана сила, а также будем ли мы готовы впоследствии ответить на это экономическими методами, если политические окажутся не действенными.

"Затронули не только нас, но и все бывшие республики Советского Союза. А также был поднят вопрос Крыма и безопасности на всем континенте", – подчеркнул он.

Какая должна быть реакция Украины и мира на заявление посла Китая во Франции: смотрите видео

Более того, китайский посол во Франции затронул национальные интересы КНР.

Разве в национальных интересах Китая, чтобы Казахстан и другие страны, находящиеся в зоне его влияния, объединились с Россией снова в советскую империю?

– добавил он.

Собеседник отметил, что давление Украины, стран бывшего советского пространства, Евросоюза и НАТО на Китай должно усиливаться.

"Мы должны добиться того, чтобы было не просто опровержение слов китайского дипломата. Должны быть кадровые реакции, дополнительные извинения. Нужно сделать все возможное, чтобы в будущем подобное не повторялось", – подчеркнул Александр Солонтай.

О чем говорил посол Китая во Франции Лю Шайе