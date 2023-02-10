Загрожує катастрофа: Європа боїться поразки України у війні проти Росії

Європейські країни чудово розуміють, що підтримка України – це їхній шанс позбутися російського тиску. Росія перейшла вже всі червоні лінії.

Про це 24 Каналу розповів Армен Чібухчян – журналіст, політичний аналітик зі США. За його словами, США прагне, аби активність в членстві НАТО демонстрували й представники Європи.

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Страхи Європи

Армен Чібухчян зауважив, Європа розуміє, що потрібно посилювати підтримку України, тому що не хоче, щоб президент США Джо Байден програв.

Якщо сильний та єдиний Захід на чолі з США дасть тріщину, то першими це відчують на собі європейські країни, а не США,

– пояснив він.

На його думку, США мають запасні плани дій про всяк випадок. Наприклад, країна може ізолюватися, змінити політику і стати лише економічним гравцем, знаючи, що рано чи пізно у неї попросять захисту.

"Якщо зараз Україна програє, то Європі мало не здасться. Усі це прекрасно розуміють", – розказав політичний аналітик.

Найбільше про це відомо Франції та Німеччині.

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Сумніви на політичній арені Європи

Чібухчян розповів, що у Франції є дуже багато людей, які не підтримують фінансову допомогу Україні, і в Німеччині також є велика кількість таких осіб. Втім, усі вони чудово знають ціну перемоги.

Французькі та німецькі політики тільки для того, щоб послабити залежність від США, піарили Путіна і Росію у своїх країнах. І зараз вони розуміють, яку помилку зробили і яка катастрофа їм загрожує, якщо не дай Боже Україна програє,

– наголосив він.

За словами політичного аналітика, він передбачав, що європейські країни будуть вимушені збільшити допомогу Україні та бути більш активними.

"Уже дуже багато років республіканці потребують активної участі європейців НАТО. США не повинна завжди нести НАТО на своїх плечах", – зосередив увагу він.

На його думку, європейці розуміють, що вже всі червоні лінії пройдено і світ не може бути на умовах Путіна, бо російський диктатор повинен програти.

Вони бояться і сумніваються, чи зможуть ЗСУ все ж таки завдати поразки російським військам. Ці сумніви якраз таки і призводять до сповільнення надання такого озброєння як літаки, –

наголосив Чібухчян.

Він зазначив, що, на жаль, ЗСУ вкотре мають показувати свою силу та міць. Докорінно може змінити ситуацію повтор успіху, якого вдалося досягти в Харкові та Херсоні.

Значення візиту Зеленського до Великобританії

Армен Чібухчян пояснив, що зустріч президента України Володимира Зеленського віч-на-віч з європейськими лідерами, візит в Брюссель, виступ у парламенті дуже важливі.

"Захід має розуміти, що Україна готова йти до кінця і до перемоги", – наголосив він.

За його словами, в України є необхідні ресурси, щоб стати переможцем у цьому двобої з Росією. Про це європейцям заявив і сам Зеленський.

На думку політичного аналітика, Великобританія – це не країна, в якої одна людина може змінити зовнішню політику.

І ніякий Ріші Сунак, Ліз Трасс, навіть Борис Джонсон не змогли би вплинути на зовнішню політику Великобританії. Бо в них це все відбувається на інституційній основі,

– зосередив увагу він.

Чібухчян прокоментував, що прихильність Великобританії не вимірюється її представниками, а визначається першістю. Зокрема, українцям запам’ятався колишній прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, бо він був першим.

"Якщо ви подивитеся, як прийняв Ріші Сунак Володимира Зеленського, то нічим не гірше, ніж Борис Джонсон - така ж сама політика", – розказав він.

До того ж зовнішня політика Великої Британії виокремлюється надмірною стійкістю, що є позитивним сигналом.

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