Угрожает катастрофа: Европа боится поражения Украины в войне против России

Европейские страны прекрасно понимают, что поддержка Украины – это их шанс избавиться от российского давления. Россия уже перешла все красные линии.

Об этом 24 Каналу рассказал Армен Чибухчян – журналист, политический аналитик из США. По его словам, США стремится, чтобы активность в членстве НАТО демонстрировали и представители Европы.

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Страхи Европы

Армен Чибухчян отметил, что Европа понимает, что нужно усиливать поддержку Украины, потому что не хочет, чтобы президент США Джо Байден проиграл.

Если сильный и единственный Запад во главе с США даст трещину, то первыми это ощутят на себе европейские страны, а не США.

– объяснил он.

По его мнению, у США есть запасные планы действий на всякий случай. К примеру, страна может изолироваться, изменить политику и стать только экономическим игроком, зная, что рано или поздно у нее попросят защиты.

"Если сейчас Украина проиграет, то Европе чуть ли не сдастся. Все это прекрасно понимают", – рассказал политический аналитик.

Больше всего об этом известно Франции и Германии.

Армен Чибухчан рассказал, какие страхи сейчас царят в Европе: смотрите видео

Сомнения на политической арене Европы

Чибухчан рассказал, что во Франции очень много людей, которые не поддерживают финансовую помощь Украине, и в Германии также есть большое количество таких лиц. Впрочем, все они отлично знают цену победы.

Французские и германские политики только для того, чтобы ослабить зависимость от США, пиарили Путина и Россию в своих странах. И сейчас они понимают, какую ошибку совершили и какая катастрофа им грозит, если не дай Бог Украина проиграет,

– подчеркнул он.

По словам политического аналитика, он предполагал, что европейские страны будут вынуждены увеличить помощь Украине и быть более активными.

"Уже очень много лет республиканцы нуждаются в активном участии европейцев НАТО. США не должны всегда нести НАТО на своих плечах", – отметил он.

По его мнению, европейцы понимают, что уже все красные линии пройдены и мир не может быть на условиях Путина, потому что российский диктатор должен проиграть.

Они боятся и сомневаются, смогут ли ВСУ все же нанести поражение российским войскам. Эти сомнения как раз и приводят к замедлению предоставления такого вооружения как самолеты,

– подчеркнул Чибухчан.

Он отметил, что, к сожалению, ВСУ еще раз должны показывать свою силу и мощь. Коренным образом может изменить ситуацию повторение успеха, которого удалось достичь в Харькове и Херсоне.

Значение визита Зеленского в Великобританию

Армен Чибухчян пояснил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского лицом к лицу с европейскими лидерами, визит в Брюссель, выступление в парламенте очень важны.

"Мероприятие должно понимать, что Украина готова идти до конца и к победе", – подчеркнул он.

По его словам, у Украины есть необходимые ресурсы, чтобы стать победителем в этом поединке с Россией. Об этом европейцам заявил и сам Зеленский.

По мнению политического аналитика, Великобритания – это не страна, где один человек может изменить внешнюю политику.

И никакой Риши Сунак, Лиз Трасс, даже Борис Джонсон не смогли бы повлиять на внешнюю политику Великобритании. Ибо у них это все происходит на институциональной основе,

– сосредоточил внимание он.

Чибухчан прокомментировал, что приверженность Великобритании не измеряется ее представителями, а определяется первенством. В частности, украинцам запомнился бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, потому что он был первым.

"Если вы посмотрите, как принял Риши Сунак Владимира Зеленского, то ничем не хуже, чем Борис Джонсон – такая же политика", – рассказал он.

К тому же внешняя политика Великобритании отличается чрезмерной устойчивостью, что является положительным сигналом.

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