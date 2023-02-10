Угрожает катастрофа: Европа боится поражения Украины в войне против России
Европейские страны прекрасно понимают, что поддержка Украины – это их шанс избавиться от российского давления. Россия уже перешла все красные линии.
Об этом 24 Каналу рассказал Армен Чибухчян – журналист, политический аналитик из США. По его словам, США стремится, чтобы активность в членстве НАТО демонстрировали и представители Европы.
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Страхи Европы
Армен Чибухчян отметил, что Европа понимает, что нужно усиливать поддержку Украины, потому что не хочет, чтобы президент США Джо Байден проиграл.
Если сильный и единственный Запад во главе с США даст трещину, то первыми это ощутят на себе европейские страны, а не США.
– объяснил он.
По его мнению, у США есть запасные планы действий на всякий случай. К примеру, страна может изолироваться, изменить политику и стать только экономическим игроком, зная, что рано или поздно у нее попросят защиты.
"Если сейчас Украина проиграет, то Европе чуть ли не сдастся. Все это прекрасно понимают", – рассказал политический аналитик.
Больше всего об этом известно Франции и Германии.
Армен Чибухчан рассказал, какие страхи сейчас царят в Европе: смотрите видео
Сомнения на политической арене Европы
Чибухчан рассказал, что во Франции очень много людей, которые не поддерживают финансовую помощь Украине, и в Германии также есть большое количество таких лиц. Впрочем, все они отлично знают цену победы.
Французские и германские политики только для того, чтобы ослабить зависимость от США, пиарили Путина и Россию в своих странах. И сейчас они понимают, какую ошибку совершили и какая катастрофа им грозит, если не дай Бог Украина проиграет,
– подчеркнул он.
По словам политического аналитика, он предполагал, что европейские страны будут вынуждены увеличить помощь Украине и быть более активными.
"Уже очень много лет республиканцы нуждаются в активном участии европейцев НАТО. США не должны всегда нести НАТО на своих плечах", – отметил он.
По его мнению, европейцы понимают, что уже все красные линии пройдены и мир не может быть на условиях Путина, потому что российский диктатор должен проиграть.
Они боятся и сомневаются, смогут ли ВСУ все же нанести поражение российским войскам. Эти сомнения как раз и приводят к замедлению предоставления такого вооружения как самолеты,
– подчеркнул Чибухчан.
Он отметил, что, к сожалению, ВСУ еще раз должны показывать свою силу и мощь. Коренным образом может изменить ситуацию повторение успеха, которого удалось достичь в Харькове и Херсоне.
Значение визита Зеленского в Великобританию
Армен Чибухчян пояснил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского лицом к лицу с европейскими лидерами, визит в Брюссель, выступление в парламенте очень важны.
"Мероприятие должно понимать, что Украина готова идти до конца и к победе", – подчеркнул он.
По его словам, у Украины есть необходимые ресурсы, чтобы стать победителем в этом поединке с Россией. Об этом европейцам заявил и сам Зеленский.
По мнению политического аналитика, Великобритания – это не страна, где один человек может изменить внешнюю политику.
И никакой Риши Сунак, Лиз Трасс, даже Борис Джонсон не смогли бы повлиять на внешнюю политику Великобритании. Ибо у них это все происходит на институциональной основе,
– сосредоточил внимание он.
Чибухчан прокомментировал, что приверженность Великобритании не измеряется ее представителями, а определяется первенством. В частности, украинцам запомнился бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, потому что он был первым.
"Если вы посмотрите, как принял Риши Сунак Владимира Зеленского, то ничем не хуже, чем Борис Джонсон – такая же политика", – рассказал он.
К тому же внешняя политика Великобритании отличается чрезмерной устойчивостью, что является положительным сигналом.
Результаты визита Зеленского в Лондон: что известно
- Президент Зеленский и премьер Сунак подписали "Декларацию единства" двух стран. Она будет способствовать укреплению отношений Киева и Лондона.
- Зеленский рассказал, что Великобритания предоставит мощный пакет военной помощи. Лидеры договорились о предоставлении бронированной техники, поставках дальнобойного оружия и подготовке украинских пилотов.
- Кроме этого, обсудили взаимодействие на международных площадках между Украиной и Великобританией.