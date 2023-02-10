Речниця Генсека Альянсу вирішила послатися на заяву Міноборони Румунії. Тобто Альянс поділяє позицію про те, що жодних ракет у повітряному просторі країни нібито не було.

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Реакція НАТО на інцидент

У речниці Єнса Столтенберга спитали про російські ракети над Румунією, адже як стверджує українська сторона, було зафіксоване порушення повітряного простору члена НАТО. Однак прессекретарка Генсека Альянсу посилаючись на заяву міноборони Румунії фактично відмовилася давати коментар з цього приводу.

НАТО, вочевидь, повністю поділяє позицію про те, що ракет у повітряному просторі Румунії не було.

Важливо! У Повітряних силах пообіцяли надати певні дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, їх могло бути 2, мовиться про ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі використовувала повітряний простір Молдови задля завдання ударів по Заходу України.

Російські ракети над Румунією та Молдовою