Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, такий вчинок Росії, на жаль, не буде вважатися переходом за "червону лінію".

До теми Поза страуса: чому Румунія не підтверджує проліт російської ракети над країною

Військовий аналітик зазначає, що НАТО в таких ситуаціях діє обережно, ми це вже бачили – схожий випадок стався кілька місяців тому в Польщі. Він додав, що це не змусить країни Альянсу ввести свої війська в Україну.

У НАТО не вважають, що це вже перехід цієї "червоної лінії". Але ж насправді ситуація дуже загрозива, бо повітряний простір Румунії та Молдови не закритий для цивільних літаків. Тож в цьому є небезпеки з усіма витікаючими наслідками,

– заявив Мусієнко.

За його словами, проліт російської ракети в небі Румунії та Молдови взагалі можна тлумачити, як прояв акту агресії, на це треба реагувати. "Але в цьому питанні НАТО зберігає певну обережність", – додав аналітик.

Важливо! У Повітряних силах пообіцяли надати дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, це могли бути 2 ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі перетинала повітряний простір Молдови для ударів по Заходу України.

Що відомо про проліт російських ракет над Румунією: коротко