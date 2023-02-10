Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, такой поступок России, к сожалению, не будет считаться переходом за "красную линию".
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Военный аналитик отмечает, что НАТО в таких ситуациях действует осторожно, мы это уже видели – подобный случай произошел несколько месяцев назад в Польше. Он добавил, что это не заставит страны Альянса ввести свои войска в Украину.
В НАТО не считают, что это уже переход этой "красной линии". Но на самом деле ситуация очень угрожающая, потому что воздушное пространство Румынии и Молдовы не закрыто для гражданских самолетов. Поэтому в этом есть опасности со всеми вытекающими последствиями,
– заявил Мусиенко.
По его словам, пролет российской ракеты в небе Румынии и Молдовы вообще можно толковать, как проявление акта агрессии, на это нужно реагировать. "Но в этом вопросе НАТО сохраняет осторожность", – добавил аналитик.
Что известно о пролете российских ракет над Румынией: коротко
- 10 февраля Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Кроме того, две российские ракеты типа "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сначала "Калибры" пересекли границу Украины с Молдовой, пролетели над территорией Румынии и снова вошли в воздушное пространство Украины.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы имели возможность сбить эти вражеские ракеты. Впрочем, понимали риски и угрозы населению иностранного государства, потому этого не сделали.
- Сейчас в Румынии не подтверждают пролет российских ракет. Заявляют, что они пролетели за 35 километров до границы со страной. В то же время, Молдова уже подтвердила пролет ракет страны-террориста.