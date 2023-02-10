Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, такой поступок России, к сожалению, не будет считаться переходом за "красную линию".

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Военный аналитик отмечает, что НАТО в таких ситуациях действует осторожно, мы это уже видели – подобный случай произошел несколько месяцев назад в Польше. Он добавил, что это не заставит страны Альянса ввести свои войска в Украину.

В НАТО не считают, что это уже переход этой "красной линии". Но на самом деле ситуация очень угрожающая, потому что воздушное пространство Румынии и Молдовы не закрыто для гражданских самолетов. Поэтому в этом есть опасности со всеми вытекающими последствиями,

– заявил Мусиенко.

По его словам, пролет российской ракеты в небе Румынии и Молдовы вообще можно толковать, как проявление акта агрессии, на это нужно реагировать. "Но в этом вопросе НАТО сохраняет осторожность", – добавил аналитик.

Важно! В воздушных силах пообещали предоставить данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. По уточнению спикера, это могли быть 2 ракеты типа "Калибр". Также там подчеркнули, что Россия уже трижды пересекала воздушное пространство Молдовы для ударов по Западу Украины.

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