Жінка зробила "моторошну" знахідку у своєму 250-річному будинку: відео стало вірусним

Жінка на ім'я Амелія виявила у своєму будинку, який має 250-річну історію, дивні речі. Користувачі мережі були вражені, коли вона розповіла свою історію.

Усе почалося з того, що жінка помітила, що одна з дощок підлоги хитається. Вона вирішила підняти її, аби з'ясувати причину. Що було далі, 24 Канал розповідає з посиланням на тікток Амелії.

Читайте також Мільйонери були вражені, дізнавшись, що фундамент їхнього розкішного замку гнилий

Цікава знахідка і давньому будинку

Жінка оприлюднила в мережі відео, в якому розповіла про свою знахідку. За словами Амелії, коли вона підняла дошку, яка хиталася, то була вражена. Адже замість звичайного невеликого ремонту на неї чекала знахідка дивних предметів. Йдеться про пенні Едуарда VII 1904 року та золоту книгу, заховану серед уламків.

Пробуючи розгорнути книгу, Амелія зрозуміла, що її сторінки незвично грубі. Жінка пообіцяла очистити книгу, перш ніж продовжити дослідження. Вона також повідомила, що знайшла старі цвяхи та папір.

Жінка знайшла під підлогою монету та давню книгу: дивіться відео

Відео стало вірусним

Ролик миттєво стало вірусним, набравши 9,3 мільйона переглядів. Користувачі тіктоку з нетерпінням чекали, коли Амелія покаже, про що ж ця таємнича книга.

У наступних роликах Амелія розповіла, що виявила в книзі старі портрети, зображення будинку і моторошні знімки з темними тінями в порожніх кімнатах.

У книзі були моторошні фото: дивіться відео

Як реагує мережа

Користувачі почали активно обговорювати знахідку.

А раптом, відкривши книгу, ви випустили те, що було на фотографіях?

– сказав один з них.

Інші припустили, що будинок міг бути побудований на місці трагедії або відновлений після пожежі. Інші ж заспокоювали Амелію, стверджуючи, що темні тіні – лише результат старіння фото.

Однак сама Амелія зізналася, що з моменту знахідки почувається неспокійно.