Не Мадрид і не Барселона: де за квадратний метр можна віддати найдешевше
- Найдешевше місто для купівлі житла в Іспанії цього року – Альмаден у провінції Сьюдад-Реаль, де за квадратний метр просять в середньому 344 євро.
- Інші дешеві муніципалітети включають Алькаудете-де-ла-Хара, Віламарін, Малагон та Велес Бланко.
Чимало регіонів в Іспанії мають доволі низьку ціну на купівлю нерухомості. Відтак, ціна за квадратний метр може стартувати навіть від трішки більше, аніж 300 євро. До популярних регіонів з низькими цінами на житло входять Андалусія, Мурсія та Кастилія-Ла-Манчу.
У таких районах зазвичай ціни на продаж будинку чи квартири нижчі, аніж у дорожчих районах, як-от Мадрид, Барселона чи Балеарські острови, передає 24 Канал з посиланням на видання Idealista.
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Найдешевші міста в Іспанії для купівлі житла
Згідно із дослідженням видання, найдешевше місто в Іспанії для купівлі будинку цього року – у провінції Сьюдад-Реаль, Кастилія-Ла-Манча.
Йдеться, зокрема, про місто Альмадені, де за квадратний метр просять в середньому лише 344 євро.
Далі у списку йдуть такі найдешевші муніципалітети:
- Алькаудете-де-ла-Хара (Толедо) – в середньому 357 євро за метр квадратний,
- Віламарін (Оренсе) – 375 євро за метр квадратний,
- Малагон (Сьюдад-Реаль) – 395 євро за квадрат,
- Велес Бланко (Альмерія) – 397 за метр квадратний.
Таким чином, 1-кімнатна квартира, площею від 30 до 45 квадратних метрів, обійдеться в Альмадені від 10,3 тисячі євро до майже 15,5 тисячі євро. А у Велес Бланко – від майже 12 тисячі євро до 17,8 тисячі євро.