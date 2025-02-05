Кажуть, ним цікавилися Дональд Трамп і Тейлор Свіфт: у Британії продають 700-річний замок

У Великій Британії виставили на продаж замок, якому 700 років. Є чутки, що його купівлею цікавилися президент США Дональд Трамп та співачка Тейлор Свіфт.

Про замок, який виставили на продаж вперше за його історію, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

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У Британії за рекордну суму продають давній замок

Розташований замок Ріплі поблизу міста Харрогіт, що в Північному Йоркширі.

Його ціна – 21 мільйон фунтів стерлінгів, тобто приблизно 25,5 мільйона доларів. Якщо будівлю вдасться продати, то вона стане найдорожчою нерухомістю, яку коли-небудь продавали у Великій Британії за межами Лондона. Це у 55 разів дорожче за середню ціну на будинок у цьому курортному містечку.

На території замку є озеро, паб, вертолітний майданчик, автостоянка, крамниця. Історія замку сягає ще 13 століття.



У Великій Британії продають замок, який має 700-річну історію / Фото SWNS

Замком цікавилися Трамп і Свіфт

Замком володіють сер Томас і леді Емма Інгілбі. Однак нещодавно подружжя повідомило, що планує продати маєток, щоб "подорожувати".

Усьому рано чи пізно приходить кінець. У нас завжди був перелік робіт, які потрібно виконати в замку, щоб зберегти його на майбутнє. Ми досягли всього в цьому списку, тож настав час рухатися далі,

– зазначив сер Томас.

Леді Інгілбі розповіла, що ходили чутки про те, що президент США Дональд Трамп і співачка Тейлор Свіфт розглядали купівлю замку. Жінка не проти, аби хтось з них став новим власником чи власницею маєтку.



Подейкують, купівлею замку цікавилися Дональд Трамп і Тейлор Свіфт / Фото SWNS

Проте той, хто візьметься за замок, матиме чимало роботи. Адже лише за останні 5 років на його реконструкцію витратили колосальні 2,5 мільйона фунтів стерлінгів, тобто понад 3 мільйони доларів.