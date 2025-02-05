О замке, который выставили на продажу впервые за его историю, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.
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В Британии за рекордную сумму продают древний замок
Расположен замок Рипли вблизи города Харрогит, что в Северном Йоркшире.
Его цена – 21 миллион фунтов стерлингов, то есть примерно 25,5 миллиона долларов. Если здание удастся продать, то оно станет самой дорогой недвижимостью, которую когда-либо продавали в Великобритании за пределами Лондона. Это в 55 раз дороже средней цены на дом в этом курортном городке.
На территории замка есть озеро, паб, вертолетная площадка, автостоянка, магазин. История замка достигает еще 13 век.
В Великобритании продают замок, который имеет 700-летнюю историю / Фото SWNS
Замком интересовались Трамп и Свифт
Замком владеют сэр Томас и леди Эмма Ингилби. Однако недавно супруги сообщили, что планируют продать имение, чтобы "путешествовать".
Всему рано или поздно приходит конец. У нас всегда был перечень работ, которые нужно выполнить в замке, чтобы сохранить его на будущее. Мы достигли всего в этом списке, поэтому пришло время двигаться дальше,
– отметил сэр Томас.
Леди Ингилби рассказала, что ходили слухи о том, что президент США Дональд Трамп и певица Тейлор Свифт рассматривали покупку замка. Женщина не против, чтобы кто-то из них стал новым владельцем или владелицей имения.
Поговаривают, покупкой замка интересовались Дональд Трамп и Тейлор Свифт / Фото SWNS
Однако тот, кто возьмется за замок, будет иметь немало работы. Ведь только за последние 5 лет на его реконструкцию потратили колоссальные 2,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть более 3 миллионов долларов.