Жінка купила садибу в Італії за ціною авто: що вона знайшла всередині

Американка переїхала до Італії та купила середньовічну занедбану садибу. В соцмережах нова власниця поділилася планами щодо ремонту у будинку та цікавими знахідками.

Скільки коштував будинок?

Будинок розташований на Сицилії у містечку Муссомелі, яке стало відомим завдяки програмам з продажу старого житла, повідомляє The Sun.

За триповерхову споруду жінка заплатила лише 27 тисяч євро. На момент купівлі це становило близько 23 тисяч фунтів стерлінгів, що значно менше за середню вартість житла навіть у невеликих містах Європи та майже дорівнює вартості авто.

Дім був занедбаний понад 30 років. Нова власниця Кікі одразу враховувала, що основні витрати будуть пов'язані не з купівлею, а з відновленням житла. Вона розповіла, що планує витратити на ремонт у п'ять разів більше, тобто близько 130 тисяч євро.

Як виглядає будинок?

Будинок має три поверхи та складне внутрішнє планування. Загалом у ньому 17 кімнат, поєднаних коридорами та сходами. Ззовні споруда виглядає доволі ефектно завдяки одразу семи балконам, які виходять на вузьку вулицю старого міста.

У деяких приміщеннях видно відкриті дерев'яні балки під стелею та стару керамічну плитку на підлозі. Раніше в будинку була велика кімната, схожа на бібліотеку. Книжки до продажу не входили, проте нова власниця знайшла там копію картини Мони Лізи, яку вирішила залишити як частину інтер'єру.

Копія картини, яку знайшла Кікі у будинку / Скриншот 24 Каналу

Ще одна особливість полягає в тому, що будівля має сім окремих входів. Через історичний статус споруди їх не можна просто закрити або перебудувати без спеціальних дозволів, що ускладнює проєкт реконструкції.

Що пишуть у коментарях?

Після публікації відео у тікток історія швидко розійшлася мережею. Ролики про старий будинок уже зібрали понад п'ять мільйонів переглядів, а користувачі активно стежать за перебігом робіт.

У коментарях багато слів підтримки та захоплення. Люди пишуть, що дім має неймовірний потенціал і може стати справжньою перлиною після ремонту. Дехто жартує, що постійні підйоми сходами замінять спортзал, а інші цікавляться, чи не планує власниця зробити з будинку готель.

На своїй сторінці під ніком gucci.spice Кікі пояснила, що це особистий житловий проєкт і вона відновлює дім передусім для себе.

