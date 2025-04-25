Пара купила дорогий будинок, але чужинець "захопив" його, а суд не може нічого вдіяти

Пенсіонери з Нью-Йорка купили будинок мрії. Однак майже пів року не можуть у нього в'їхати. Звідти не хоче виїжджати чоловік, якого поселив колишній власник.

Як так трапилося та що про ситуацію каже закон, 24 Канал розповідає з посиланням на ABC News.

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Купівля омріяного будинку, яка перетворилася на жах

Подружжя Сусани та Джозефа Ланда з Нью-Йорка знайшло ідеальне місце для спокійного життя на пенсії. Восени 2024 року вони купили затишний будинок у районі Дугластон, що у Квінсі. Пара планувала не лише насолоджуватися відпочинком, а й створити безпечний простір для свого сина Алекса, який хворіє.

Однак їхня мрія в один момент стала справжнім жахіттям. З'ясувалося, що в їхньому новому домі жив чоловік на ім'я Бретт Флорес. І він відмовився з'їжджати.

Це справжній жах. Ми купили будинок, проте навіть не можемо в нього в'їхати,

– скаржилася Сусана Ланда.

З моменту угоди пройшло вже майже пів року, але сім'я досі не має доступу до свого житла. Чужинець не просто продовжує жити в будинку, а й пробував здавати кімнати в оренду.

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Закон не на стороні подружжя

Погіршує ситуацію те, що в Нью-Йорку сквотери (люди, які поселяються у незаселеному будинку без згоди власника) отримують юридичні права вже через 30 днів проживання. За інформацією суду, Флорес раніше доглядав за господарем будинку і заявляє, що начебто отримав дозвіл на проживання від покійного власника. Він також подав заяву про банкрутство, а це ще більше затягнуло судовий процес.

Вже пройшли 5 судових засідань. Однак для подружжя досі не дочекалося втішної новини – чоловіка не зобов'язують виселитися з будинку. Ба більше, пара весь цей час оплачує рахунки за комунальні послуги.

Сім'я сподівається, що чергове засідання суду все ж змінить ситуацію.