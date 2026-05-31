Навколо цього будинку немає паркану: його замінила бетонна хвиля

У передмісті Буенос-Айреса збудували будинок із бетонною стіною хвилястої форми. Незвична конструкція не лише відмежовує ділянку, а й впливає на освітлення та мікроклімат оселі.

Навіщо будинку вигнута бетонна стіна?

Як пише Dezeen, будинок Casa Alba II звели за проєктом аргентинської студії Además Arquitectura.

Загальна площа оселі – 248 квадратних метрів, а її найпомітнішою деталлю стала масивна бетонна стіна хвилястої форми, яка огортає частину території та замінює звичний паркан.

Вигнута конструкція проходить уздовж межі ділянки та частково закриває будинок від навколишньої забудови. Як зазначають архітектори, вона створює додатковий бар'єр між оселею та вулицею, водночас залишаючись частиною будинку. З вулиці стіна нагадує бетонну хвилю, що плавно огинає територію.

Як виглядає Casa Alba II / Фото Dezeen

Будинок спроєктували так, щоб його внутрішні зони були відокремлені від навколишнього середовища. Таке рішення дозволило зберегти приватність мешканців і зосередити житловий простір навколо внутрішньої частини ділянки.

Бетонна стіна виконує не лише роль огорожі. Її поверхня відбиває денне світло, яке через великі вікна потрапляє всередину будинку. Завдяки цьому приміщення отримують більше природного освітлення без втрати приватності.

Будинок складається з кількох окремих об'ємів, розташованих по діагоналі щодо вулиці. Центральна вісь розділяє житло на спільну та приватну частини. На одному боці розмістили три спальні, а на іншому облаштували спільні зони для щоденного життя та відпочинку.

Будинок із бетонною хвилею замість паркану / Фото Dezeen

Для будівництва використали переважно оголений бетон. Архітектори обрали обмежену кількість матеріалів і кольорів, щоб підкреслити форму споруди та її просторові рішення.

Конструкція також допомагає захищати оселю від надмірного нагрівання в спекотну погоду. Північне та південне патіо забезпечують природну вентиляцію, завдяки якій повітря вільно проходить через приміщення. Водночас узимку бетон накопичує тепло та допомагає підтримувати стабільну температуру всередині будинку.

