Батьки зробили із сараю чудове житло для дочки: результат став вірусним у тіктоці

Британка, на ім'я Мегзі, зробила огляд крихітного сараю, який її батьки перетворили на спальню. Відео стало вірусним у тіктоці, адже користувачі були вражені.

Батьки зробили ремонт вже давно, ще коли Мегзі та її сестра були дітьми. Зараз будинок з переоблаштованим сараєм продають, тому британка вирішила розповісти світу про своїх креативних батьків у відео, пише 24 Канал.

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Батьки переоблаштували сарай для комфорту дітей

Сарай, що складається із двох будівель, стоїть у саду, на території сімейного будинку. Батьки вирішили переоблаштувати його на помешкання, щоб кожна дитина мала свій простір.

Мої батьки віддають перевагу терміну "прибудова". У дитинстві це були наші з сестрою спальні. У мене є чотири молодші сестри. Батькам довелося вигадувати дуже творчі способи, щоб всіх покласти спати,

– розповіла британка.

У кімнаті Мегзі стоїть велике двоспальне ліжко, шафа і письмовий стіл. Батьки встановили подвійні склопакети на вікна, щоб трохи утеплити приміщення. Однак там усе ж трохи прохолодно.

Затишне помешкання в приміщенні колишнього сараю: дивіться відео

Там є електрика та масляні обігрівачі без ізоляції. Чесно кажучи, було трохи прохолодно. Але в підлітковому віці мати власний простір, відокремлений від решти будинку, варте будь-яких жертв,

– зізналася жінка.

Щоправда, туалету в будиночку не було, тому сестри змушені були ходити в головний будинок.

Що кажуть користувачі

У тіктоці відео зібрало понад 700 тисяч переглядів. Користувачі мережі були вражені затишком, який батькам вдалося створити:

О, це так мило! Мені б це сподобалося! Б'юся об заклад, що твої батьки не почують, якщо ти дивишся телевізор у ліжку пізно вночі!

Тут так затишно, це найкраща кімната для підлітків !

! Це чудова ідея, мені подобається.

Один із користувачів додав, що якби його батьки зробили подібне, то він ніколи не переїхав би з дому.