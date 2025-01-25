Родители сделали ремонт уже давно, еще когда Мэгзи и ее сестра были детьми. Сейчас дом с переоборудованным сараем продают, поэтому британка решила рассказать миру о своих креативных родителях в видео, пишет 24 Канал.

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Родители переоборудовали сарай для комфорта детей

Сарай, состоящий из двух зданий, стоит в саду, на территории семейного дома. Родители решили переоборудовать его в помещение, чтобы каждый ребенок имел свое пространство.

Мои родители предпочитают термин "пристройка". В детстве это были наши с сестрой спальни. У меня есть четыре младшие сестры. Родителям пришлось придумывать очень творческие способы, чтобы всех уложить спать,

– рассказала британка.

В комнате Мэгзи стоит большая двуспальная кровать, шкаф и письменный стол. Родители установили двойные стеклопакеты на окна, чтобы немного утеплить помещение. Однако там все же немного прохладно.

Уютное помещение в помещении бывшего сарая: смотрите видео

Там есть электричество и масляные обогреватели без изоляции. Честно говоря, было немного прохладно. Но в подростковом возрасте иметь собственное пространство, отделенное от остального дома, стоит любых жертв,

– призналась женщина.

Правда, туалета в домике не было, поэтому сестры вынуждены были ходить в главный дом.

Что говорят пользователи

В тиктоке видео собрало более 700 тысяч просмотров. Пользователи сети были поражены уютом, который родителям удалось создать:

О, это так мило! Мне бы это понравилось! Бьюсь об заклад, что твои родители не услышат, если ты смотришь телевизор в кровати поздно ночью!

Здесь так уютно, это лучшая комната для подростков !

! Это отличная идея, мне нравится.

Один из пользователей добавил, что если бы его родители сделали подобное, то он никогда не переехал бы из дома.