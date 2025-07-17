Житло майже безоплатно: які програми діють в Австралії для тих, хто потребує

В Австралії є різні програми, що забезпечують соціальне житло для людей з низькими доходами, бездомних та тих, хто пережив насилля. Чимало з цих програм діють на рівні штатів: від програм державного житла у Вікторії до програм будівництва соцжитла та субсидіювання оренди у Квінсленді.

Як подати заявку на соціальне житло в Австралії, до яких програм звертатися і скільки часу очікувати, передає 24 Канал з посиланням на housing.vic.

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Як працює програма Public Housing?

Вона розрахована на людей з низьким рівнем доходу, які найбільше потребують. Це стосується найбільше тих, хто пережив безпритульність, сімейне насильство або має інші потреби. Керується програма на рівні штату Вікторії.

Для того, щоб отримати як державне, так і громадське житло в Австралії, варто подати заявку до Victorian Housing Register (Житловий реєстр штату Вікторія).

Нагадуємо! В Австралії соціальне житло складається з двох типів: державного житла, що належить та управляється урядом, та громадського житла( яким управляють некомерційні організації. Соціальне житло відрізняється від приватної оренди тим, що розподіляється відповідно до потреб людини, а не домогосподарства, які конкурують на ринку.

Як подати заявку:

На сайті реєстру перейдіть до розділу "Подання заявки на соціальне житло" й заповніть там онлайн-заяву.

Додайте підтвердження особи, статусу проживання та доходу.

Також, не забудьте прикріпити будь-які інші документи, необхідні для кожної особи, яка подає заявку.

Чого очікувати після подання заявки?

Після подання особа повинно очікувати відповіді, що залежить від певних обставин:

Це місце, яке обрали для житла,

Кількість заявок, які вже зареєстровані,

Люди, які мають потребу в житлі за однією з категорій пріоритетного доступу,

Кількість житла, що користується попитом, у певному районі.

Водночас кожен, хто проживає у соціальному житлі, має сплачувати оренду, яка не перевищуватиме 25% від загального доходу. Водночас сам дохід люди складається із заробітної плати та виплати від Centrelink та Міністерства у справах ветеранів.

Зауважте! На рівні інших штатів Австралії діють такі програми:

– у Квінсленді діє Housing and Homelessness Action Plan, що будує нові соціальні житла й дає кошти на оренду житла,

– у Південній Австралії діє Affordable Housing Program, тобто це програма для забезпечення житла для людей із середнім доходом із субсидованою орендою,

– а у Західній Австралії – Affordable Housing Strategy, що передбачає будівництво доступного житла з орендою на 20 – 30% нижче ринкової.